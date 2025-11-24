X!

Kiviloo koduse euromängu eel: tahame veelgi Eesti publikule rõõmu tuua

Foto: Siim Lõvi /ERR
Rae Spordikool/Viaston võõrustab sel teisipäeval CEV Challenge Cupi 1/16-finaalis Tšehhi klubi Praha Olympi ning Rae kapten Liis Kiviloo ütles ERR-ile, et pühapäevane lahing Viljandi Metalliga oli naiskonnale heaks äratuseks.

Rae Spordikool peab teisipäeval Jüri pallihallis Praha klubiga esimese kohtumise kahest, korduskohtumine toimub 3. detsembril.

Prahal on koduses kõrgliigas käsil kole kaotuste seeria, naiskond on alates 18. oktoobrist kaotanud viis liigamängu järjest. "Nad Instagramis jagasid, et tahaksid oma musta seeria lõpetada Eestis. Nad tulevad näljastena, ma alati kardan selliseid tiime, kes on mitu mängu kaotanud. Nad väga tahavad seda võitu ja eurosari on alati motiveeriv," ütles Rae kapten Kiviloo ERR-ile.

"Me ei tunne üksteist absoluutselt, ettevalmistus on selle võrra ka parem. Favoriiti ma ei oska valida, aga tulevad väga põnevad mängud."

Rael on olnud see kuu äärmiselt tihe ning pühapäeval peeti koduses meistriliigas Viljandi Metalliga viie geimi pikkune lahing, millest väljus võitjana siiski Rae. "Väga raske algusega mäng, Viljandi tegi suurepärase mängu. Näha oli, et nad olid meid korralikult pähe õppinud, blokk ja kaitse töötasid. Meil oli väga raske punkte saada. Lõpuks saime viiegeimilise võidu kätte, aga see oli kindlasti hooaja raskeim mäng see hooaeg," sõnas Kiviloo.

Kas see võis olla just klubile vajalik äratus euromängu eel? "Täpselt nii ma tüdrukutele ütlesin ka," vastas kapten. "Tegelikult on hea, et on selliseid raskeid mänge, kus näed oma suurimad murekohad ära ja saad nende kallal töötada. Et valmis olla. Esimese Skopje mängu eel ütlesin ka, et meil on ainult võidud siin liigas, see võib olla uinutav. Need on ikkagi euromängud, peame olema valmis ja 100 protsenti valmistuma, sama ka seekord."

Rae peab toime tulema ilma naiskonna esisidemängija Julija Mõnnakmäeta, kes murdis eurosarja eelmises ringis paremas käes luu. Kiviloo ütles, et asendaja Liis-Marii Vilem on teinud kõvasti tööd ja on Tšehhi klubi väljakutseks valmis.

"Eks eelmise euromängu ajal, kui saime teada, et Julija sai vigastuse, mille tõttu ta enam kaasa mängida ei saa, oli ehmatav, et kuidas noor sidemängija hakkama saab," ütles Kiviloo. "Siiani on ta väga tubli olnud, teinud oma asjad ära ja on tahtmist täis."

Kas esimesest ringist edasi pääsenud naiskond tunneb nüüd mingisugust lisapinget? "Ma ei ole tajunud, et midagi oleks teistmoodi. Töö meeleolu on ikka trennis, valmistume hoolega. Tahame näidata ennast parimast küljest ja veelgi Eesti publikule rõõmu tuua," ütles Kiviloo.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

