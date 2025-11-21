Rae SK/Viaston läheb eurosarjas Praha Olympile lahingut andma

Kordusmäng toimub Prahas 3. detsembril.

Rae naiskond lülitas avaringis konkurentsist Põhja-Makedoonia klubi Skopje Rabotnicki, Praha alustab sarja 1/16-finaalist. Tšehhi meistriliigas hoiab Olymp kümnendat kohta, saadud on üks võit ja viis kaotust.

Rae SK/Viastoni peatreener Raigo Tatrik ütles, et vastane on tugev ja nende koht riigi meistrivõistlustel ei peegelda tegelikku taset. "Nad on seal saanud nappe kaotusi ja liiguvad hetkel tõusvas joones, hooaja alguses pole lihtsalt oma asju jooksma saadud ja peatreener on ka väga palju katsetanud, vahetanud mängijaid ja tõstnud isegi ühelt positsioonilt teisele. Meie selles vastasseisus kindlasti favoriidid pole, nad tulevad siia kindlate edasipääsumõtetega ja meie proovime neid takistada," sõnas peatreener.

Rae naiskond on pärast avaringi saanud korralikult treenida ja uueks väljakutseks valmis. "Plaanid on paigas, kuidas ja kellega mängima läheme, koosseis on sama nagu eurosarja esimeses ringis. Viljandiga mäng on veel viimane lihv ja püüame teisipäeval olla parimas seisus. Vastase kohta on meil korralik skauting tehtud, Mihkel Sagar aitas sellega palju ja saame kõik mängijad eraldi läbi analüüsida. Vastase kohta saab öelda, et neil on väga hea serv, koguaeg hoitakse surve peal ja lihtsaid vigu nad väga ei tee," ütles Tatrik vastase kohta.

"Et mängus püsida, peame kodusaalis oma servi tööle saama, muidu pole variantigi. Aga oma fännide ees ja kodusaalis võiks serv lennata küll. Blokis võiks samuti olla keskmisest parem päev ja vaatame, mis lõpuks kokku paneme," lisas ta.