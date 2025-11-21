X!

Rae SK/Viaston läheb eurosarjas Praha Olympile lahingut andma

Võrkpall
Rae Spordikool/Viaston.
Rae Spordikool/Viaston. Autor/allikas: cev.eu
Võrkpall

Rae Spordikool/Viaston läheb CEV Challenge Cupi 1/16-finaalis vastamisi Tšehhi klubiga Praha Olymp. Avamäng peetakse Jüri pallihallis teisipäeval, 25. novembril kell 19.00.

Kordusmäng toimub Prahas 3. detsembril.

Rae naiskond lülitas avaringis konkurentsist Põhja-Makedoonia klubi Skopje Rabotnicki, Praha alustab sarja 1/16-finaalist. Tšehhi meistriliigas hoiab Olymp kümnendat kohta, saadud on üks võit ja viis kaotust.

Rae SK/Viastoni peatreener Raigo Tatrik ütles, et vastane on tugev ja nende koht riigi meistrivõistlustel ei peegelda tegelikku taset. "Nad on seal saanud nappe kaotusi ja liiguvad hetkel tõusvas joones, hooaja alguses pole lihtsalt oma asju jooksma saadud ja peatreener on ka väga palju katsetanud, vahetanud mängijaid ja tõstnud isegi ühelt positsioonilt teisele. Meie selles vastasseisus kindlasti favoriidid pole, nad tulevad siia kindlate edasipääsumõtetega ja meie proovime neid takistada," sõnas peatreener.

Rae naiskond on pärast avaringi saanud korralikult treenida ja uueks väljakutseks valmis. "Plaanid on paigas, kuidas ja kellega mängima läheme, koosseis on sama nagu eurosarja esimeses ringis. Viljandiga mäng on veel viimane lihv ja püüame teisipäeval olla parimas seisus. Vastase kohta on meil korralik skauting tehtud, Mihkel Sagar aitas sellega palju ja saame kõik mängijad eraldi läbi analüüsida. Vastase kohta saab öelda, et neil on väga hea serv, koguaeg hoitakse surve peal ja lihtsaid vigu nad väga ei tee," ütles Tatrik vastase kohta.

"Et mängus püsida, peame kodusaalis oma servi tööle saama, muidu pole variantigi. Aga oma fännide ees ja kodusaalis võiks serv lennata küll. Blokis võiks samuti olla keskmisest parem päev ja vaatame, mis lõpuks kokku paneme," lisas ta.

Toimetaja: Maarja Värv

Samal teemal

võrkpalliuudised

12:50

Rae SK/Viaston läheb eurosarjas Praha Olympile lahingut andma

20.11

U-18 võrkpallikoondis alustas jahti EM-pääsmele kindla võiduga

20.11

Rannavolle MM sai läbi nii Vesiku kui Pajusalu hoolealuste jaoks

20.11

Neidude võrkpallikoondis alustas EEVZA turniiri kindla võiduga

20.11

Rae Spordikool alustas poolfinaalseeriat võidukalt

19.11

Tartu Bigbank lükkas koduses euroduellis Pärnu auti

18.11

Rikberg: ma ei usu, et Pärnu kodus endale ärakukkumisi lubab

17.11

Piiri taga tegid enim skoori Kurik, Tammearu, Vares ja Allik

17.11

Pajusalu hoolealused võitsid MM-il alagrupi, Vesiku paar samuti edasi

17.11

Võrkpalli Balti liiga kuu parimaks valiti Selveri talendikas diagonaal

17.11

Eesti naiskonnad näitasid Balti liigas võimu

16.11

Võru Barrus naaseb Lätist võiduga, Selver x TalTech tõusis teiseks

16.11

Eesti naiskonnad võtsid Balti liigas maksimaalsed üheksa punkti

16.11

Võru Barrus jäi Esko debüütmängus alla Ezerzemele

14.11

Soome võrkpallilegend on valmis aitama Barrust

videod

sport.err.ee uudised

12:50

Rae SK/Viaston läheb eurosarjas Praha Olympile lahingut andma

12:19

Ovetškin sai kirja karjääri 33. kübaratriki

11:42

Henry Sildaru hooaja avastart lükkus edasi

11:11

Tänak hooaja viimase ralli eel: me ei tea, mida sealt oodata

10:52

Võistlustulle naasnud Neel jõudis USA-s poolfinaali

10:20

Karjääri punktirekordi teinud Maxey aitas 76ersi lisaajal Bucksi üle võidule

09:46

Kolm matšpalli päästnud Saksamaa pääses Davis Cupil viimasena poolfinaali

09:16

Austa läbis Šveitsis treenerikoolituse ja jõudis võistlustel pjedestaalile

08:47

Žalgiris jäi põnevusheitluses Realile punktiga alla

08:08

Malõgina jõudis paarismängus poolfinaali, Mölder kaotas napilt

00:05

Soosikud Chelsea ja Barcelona leppisid viiki, PSG-l nukker hooaja algus

20.11

Böckler säras Poolas taas, aga Krosno ei pääsenud kaotusest

20.11

U-18 võrkpallikoondis alustas jahti EM-pääsmele kindla võiduga

20.11

ETV spordisaade, 20. november

20.11

Saaliliigas ootab Tartu derbi ja Harjumaa meeskondade duell

loetumad

19.11

Suri ka Eesti spordiloosse jälje jätnud Norra suusalegend

20.11

Itaalia laskesuusatäht naaseb pika pausi järel MK-karussellile

19.11

Johaug kritiseerib Rootsi sponsorlepingut: mina ei paneks seda logo eales rinnale

20.11

Hooaja avavõistluseks valmistuv Lehis: tuleb uue innuga peale minna

20.11

Rootsi sai MM-i play-off'iks keerulise, Itaalia pigem soodsa loosi

11:11

Tänak hooaja viimase ralli eel: me ei tea, mida sealt oodata

20.11

Kullamäe tegi võidumängus hea esituse, Drelli klubi võitis lõpusireenil

20.11

Lajal jättis Bergamo turniiri pooleli ja tõmbas hooajale joone alla

20.11

Raieste jääb MM-valikmängudest eemale

20.11

Lancia naaseb MM-sarja ambitsioonikalt: eesmärk on WRC2 tiitel võita

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo