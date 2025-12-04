X!

Rae jäi eurodebüüdiga rahule: need on hoopis teise hingamisega mängud!

Esmakordselt eurosarjas osalenud Rae Spordikool/Viaston võrkpallinaiskond sai nelja kohtumisega nii mänguliselt kui organisatoorselt uusi kogemusi ja pakkus elamusi poolehoidjatele.

Eurosarja debütant Rae Spordikool/Viaston pidas Euroopa võrkpalliliidu Challenge karikasarjas neli lahingut. Esmalt võideti Põhja-Makedoonia klubi Skopjet, seejärel jäädi kahe mängu summas alla Praha naiskonnale.

"Need on hoopis teise hingamisega mängud, kui sa lähed Eesti liigale või Balti liigale mängima. Hoopis teine keskendumine, hoopis teine atmosfäär," tõdes Rae peatreener Raigo Tatrik. "Suured tänud meie fännidele, kes olid kolmes kodumängus meile meeletult toeks. Suur kiitus, need 40-50 inimest, kes te võtsite vaevaks siia tulla."

Prahale jäädi kodus 2:3 ja võõrsil 1:3 alla. Kurtna Horas kolmapäeval peetud tasavägise matši viimane, neljas geim kaotati Tšehhi klubi vastu 24:26 skooriga. "Olid omad võimalused ka teises mängus, aga ma olen ääretult uhke oma võistkonna üle. Nad andsid igas neljas mängus, mis me saime euromänge, maksimumi," kinnitas Tatrik.

"Jah, tüdrukud pidid kohanema uue sidemängijaga [19-aastane Liis Marii Vilem] juba pärast esimest mängu. See ei ole kerge. Tulime suure riskiga, ühe sidemängijaga siia ja Liis Marii Vilem vedas välja. Ta oli kõigis kolmes mängus puhkamata väljakul. Loomulikut on pisiasjad, mida temaga räägime, mida arendame, parandame. Ma ei saa kuskilt otsast öelda, et võitlust ei olnud. Võitlus toimus esimesest punktist viimase punktini," sõnas peatreener.

Rae naiskonna resultatiivsemad olid nelja mängu summas diagonaalründaja Kristel Allorg 59 punktiga, nurgaründaja Silvia Pertens 58 punktiga, keskblokeerija Liis Kiviloo 51 punktiga ja nurgaründaja Nette Peit 48 punktiga.

Kogukonda liitnud, noortele mängijale karastust ja kogenumatele motivatsiooni lisanud euromängud andsid Raele kätte selged töösuunad. "Just nende teiste pallide perfektselt ette panek on see, kus peame oma kindlust veel leidma. Et suudame iga kaitsest üles toodud palli ikka vastase poole rünnata, mitte kahe käega sööta. Neid palle oli natukene palju. Teeme tööd ja proovime neid palle ikkagi vähendada," rääkis Tatrik.

"Peame veel rohkem vaeva nägema, et igas asjas natuke paremaks saada nii vastuvõtul kui rünnakute lahendamisel. Igati rahul eurosarjaga. Paneme pead kokku ja mõtleme, kuidas järgmine aasta edasi," lisas Rae naiskonna peatreener.

Klubitasandil sai Eestis naiste võrkpalli euromänge näha kaheksa-aastase vahe järel ja Rae on üldse kolmas naiskond, kes oma võimed eurosarjas proovile pannud. Rae jätkab hooaega nädalavahetusel Balti liiga mängudega. Tiitlikaitsjana on nad Balti liigas võitnud seni kõik seitse kohtumist.

