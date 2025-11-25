Rae naiskonna kapten Kiviloo: lootus elab igal juhul

"Ilmselgelt pettumus," tunnistas Rae naiskonna kapten Liis Kiviloo pärast 14:16 kaotatud otsustavat geimi. "Aga kui sul on selline publik taga! Meil on kõik võimalused olemas Prahas detsembri alguses, töötame veel mõne asja kallal, mis täna võib-olla nii hästi välja ei tulnud. Aga kahe geimi üle, mille võitsime, olen väga uhke, suutsime raskest seisust välja tulla. Kokkuvõttes, lootus elab igal juhul."

"Ma ütleks, et esimeses kahes geimis meie vastuvõtt võib-olla ei pidanud nii hästi kui muidu, tavaliselt meil on natuke rohkem kvaliteeti seal. Ma ütlesin ka time-out'ide ajal tiimile, et tegelikult, kui saame palli vastuvõtust ette, siis ründajad said väga hästi hakkama. Ja Liisu oli täna väga tubli. Lõpuks saime ka selle vastuvõtu pidama, aga see ongi võib-olla võtmesõna, kui Prahasse läheme," lisas ta.

Korduskohtumine peetakse Prahas 3. detsembril.