Mõnnakmäe rassis euromängus kaks geimi käeluumurruga

Võrkpall
Foto: cev.eu
Võrkpall

Esmakordselt eurosarjas mängiv Rae Spordikool/Viastoni naiskond peab kolmapäevases kordusmängus läbi ajama kogenud sidemängija Julija Mõnnakmäeta, kellel tuvastati pärast teisipäevast 3:0 võidumängu Skopje üle kämblaluu murd.

Rahvuskoondise eest 112 mängu pidanud sidemängija Julija Mõnnakmäe naasis sel sügisel kaheaastase pausi järel taas väljakule ja viis heade tõstetega Rae Spordikool/Viastoni teisipäevasel eurodebüüdil 3:0 võiduni Skopje üle. Mõnnakmäe mängis kõik kolm geimi ja mängu järel selgus, et ta oli pingutanud kaks geimi parema käe kämblaluu murruga. Vigastuse sai ta vastase lööki blokeerides.

"Eile sai ta esimeses geimis õnnetult vastu rannet ja vaatamata sellele ta mängis selle mängu lõpuni," kommenteeris Rae peatreener Raigo Tatrik. "Isegi mina ei saanud mängus aru, et on midagi katki, et on midagi puudu. Pärast mängu ütles, et on midagi vist nihu ja läheb käib EMO-s ära. Sai teada, et on murd. Mis täpsemalt, selgub; seda uuritakse ja vaadatakse. Käsi on praegu kipsis," lisas Tatrik, kelle sõnul venib Mõnnakmäe vigastuspaus tõenäoliselt vähemalt paari kuu pikkuseks.

Vastase soovil on kordusmäng Skopjega juba kolmapäeval samuti Rae koduplatsil ja vigastatud Mõnnakmäe asemel tuleb Rae algkoosseisus väljakule olümpiavõitja Viljar Loori lapselaps, 19-aastane Liis Marii Vilem.

"Liis-Marii Vilem ei ole päris pingi peal istunud see hooaeg, on saanud mängida Balti liigas, Eesti meistrivõistlustel, võõras see mänguplats tema jaoks ei ole ja ma olen kindel, et ta veab kenasti välja," tõdes Tatrik. "Liisu vanaisa on ju Viljar Loor ja kes tahab näha, kuidas Viljari lapselaps mängib, siis tulge saali ja näete seda!" lisas peatreener.

"Mulle meeldis meie kaitsemäng, saime hakkama. Saime nende raskete servidega hakkama. Üldmulje oli hea. Edasi viiks meid ka 2:3 kaotus, aga pigem läheme seda mängu esimese kolme geimiga võitma ja endast maksimumi andma. Kuldse geimi peale lootma jääda ei tasu. Usun, et see mäng tuleb ära," lisas Tatrik. Kordusmäng algab kell 19 Jüri pallisaalis.

Toimetaja: Anders Nõmm

