Peit: viies geim ongi natuke loto

Nette Peit
Rae Spordikool/Viaston võrkpallinaiskond võõrustas CEV Challenge Cupi 1/16-finaali avamängus Tšehhi klubi Praha Olympi, kellele jäädi tasavägises kohtumises 2:3 alla.

Rae kaotas kaks esimest geimi, aga võitis siis kaks järgmist, viies mängu otsustavasse geimi, kus päästeti kolm matšpalli, aga kaotati lõpuks 14:16.

"Ma tegelikult ei oskagi öelda praegu. 14:16, väga tasavägine… Ma arvan, et me saime tegelikult peale kahte küllaltki halba geimi ennast väga hästi kolmandas ja neljandas geimis tööle, suutsime serviga suruda. Eks see viies natuke selline loto on," ütles Rae nurgaründaja Nette Peit.

Kas algus oli natuke ehmatav? "Ma ei teagi täpselt, millest see oli, neil ka kuidagi kõik õnnestus nii hästi ja nad suutsid oma mängu kahes esimeses geimis hästi peale suruda," arutles Peit. "Aga kui saime kolmandas ja neljandas geimis endal parema servi tööle, siis olid jälle nemad raskustes. See käis ühele ja teisele poole."

Kolmandas ja neljandas geimis aitas Raed ka maruline kodupublik. "Väga super, et nii palju rahvast oli siia tulnud. Neid olid kuulda ja nad olid suureks toeks," kiitis Peit.

Kuidas oleks võimalik Prahas võit võtta, et järgmisesse ringi minna? "Kui suudame enda serviga neile pahandust teha, enda bloki ja kaitse koostöö ja rasked tõsted panna mängijale mugavasse kohta, siis on võimalus, kui suudame neid asju teha," arvas Peit.

Korduskohtumine peetakse võõrsil 3. detsembril.

Toimetaja: Maarja Värv

