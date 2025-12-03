X!

Rae Spordikooli ajalooline teekond eurosarjas sai Prahas lõpu

Võrkpall
Võrkpalli CEV Challenge Cupi 1/16-finaal: Rae Spordikool/Viaston – Praha Olymp
Võrkpalli CEV Challenge Cupi 1/16-finaal: Rae Spordikool/Viaston – Praha Olymp Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Võrkpall

Võrkpalliklubi Rae Spordikool/VIASTON kaotas CEV Challenge Cupi 1/16-finaalis korduskohtumises Praha Olympile esimesed kaks geimi ning langes üks-kolm kaotuse järel konkurentsist.

Kodupubliku ees toimunud viiegeimilises kohtumises kaotuse saanud Rae jäi võõrsil toimunud korduskohtumises tagaajaja rolli ning kaotas avageimi 22:25.

Rae naiskonnal oli seejärel veel võimalus edasipääs pälvida, aga 21:25 kaotus teises geimis pani sellele punkti ja kuigi külalised võitsid kolmanda geimi 25:23, tuli lõpuks leppida 1:3 (22:25, 21:25, 25:23, 24:26) kaotusega, mis lõpetas nende ajaloolise teekonna CEV Challenge Cupi sarjas.

Silvia Pertens (+13) tõi Raele 18 punkti, Kristel Allorg (+ 9) ja Liis Kiviloo (+13) lisasid omalt poolt 16 punkti. Kapten Kiviloo arvele jäi veel neli blokki. Praha klubi resultatiivseim oli 16 punkti kogunud Nicol Novotna (+12), Kristyna Prusova (+12) lisas võidumängus 15 punkti.

Rae lahendas rünnakuid 31-protsendiliselt (Praha Olymp 34%) vastuvõtt oli 21 protsenti (Praha Olymp 43%). Mõlemad naiskonnad said blokist 11 punkti.

Avaringis sai Rae naiskond jagu Põhja-Makedoonia klubi Skopje Rabotnickist.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

videod

