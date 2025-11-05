Mõnnakmäeta Rae võrkpallinaiskond võitles end eurosarjas järgmisse ringi

X!

Klubi ajaloos esimest korda eurosarjas kaasa tegev Rae Spordikool/Viaston sai CEV Challenge Cupi avaringi kordusmängus Põhja-Makedoonia klubi Skopje Rabotnicki vastu 2:3 (19:25, 25:20, 25:14, 22:25, 5:15) kaotuse, ent pääses siiski edasi.

Et teisipäeval saadi sama vastase vastu 3:0 võit, vajas Rae edasipääsuks vähemalt kaht geimivõitu. Sarnaselt teisipäevale oli Jüri spordihoonesse kogunenud täismaja publikut, kes omadele häälekalt kaasa elas, vahendab volley.ee. Nüüd saavad fännid vähemalt ühe kodumängu veel, kui 25. või 26. novembril minnakse 1/16-finaalis vastamisi Praha Olympi naiskonnaga.

Seejuures pidi Rae naiskond kolmapäeval hakkama saama oma ülikogenud põhisidemängija Julija Mõnnakmäeta, kes vigastas avamängus kämblaluud ning vaatas kordusmängu juba kipsis käega. Tema asemel tõstis ründajatele palle ette 19-aastane Liis-Marii Vilem. Lisaks temale kuulusid Viastoni naiskonna algkoosseisu Kristel Allorg, Nette Peit, Silvia Pertens, Triinu Lamp, Liis Kiviloo, ja Lisandra Tatrik.

"Praegu on suur pingelangus, aga mega tunne, et ma tegin selle ära!" kommenteeris Vilem mängu järel ERR-ile. "Sain hommikul sellest väga vara teada ja kogu päeva praadisin... ma olen ülemõtleja, aga tiim toetas mind täielikult ja see atmosfäär: ma ei ole kunagi nii suure rahvahulga ees mänginud!"

Rae naiskonna kasuks tõi Nette Peit 12 punkti (+6), Kristel Allorg panustas 11 (+4), Silvia Pertens 10 (+7) punktiga ning Anna Gontšarova lisas 8 silma (+7). Rae SK/Viastoni vastuvõtt oli 34% nagu ka rünnak, blokist saadi 7 punkti. Servil löödi 11 ässa ja eksiti 13 pallingul.

Rabotnicki edukaim oli 19 punktiga (+10) Tamara Stojanova. Skopje klubi vastuvõtt oli 43% ja rünnak 34%, blokk saadi Rae rünnakutele ette 11 korral ja servil löödi 11 ässa (vigu tehti 16).

"Selleks me tulime. Esimeses geimis oli näha, et vastane on kodutööd teinud, oli raske ja meil oli vaja ka uue sidemängijaga harjuda. Teisest geimist alates tuli klapp, saime kaks oma geimi võetud ja võimas muidugi!" lisas Kiviloo.

Mängu käik:

Avageim algas tasavägiselt, kuni 8:8 seisult teenis Põhja-Makedoonia klubi punkti Rae naiskonna eksimusest ja ka järgmine punkt läks vastasele. Siis jäi Peit blokki kinni ning peatreener Raigo Tatrik võttis mõtlemisaja. Eesti klubi viigistas 12:12, aga kiirelt pääsesid vastased neljapunktilisse eduseisu (16:12). Rae tuli kahe punkti kaugusele (19:17), ent enamaks jaksu polnud ning avavaatuse võitis Rabotnicki 25:19.

Teine vaatus algas paremini kodunaiskond Rae jaoks, kes läks 3:0 juhtima. Eesti klubi edu püsis, Peidi serviäss andis neile 9:5 edu ja Skopje klubi servivea järel oli Rae peal 10:7. Viaston oli juhtimas 13:10, aga Rabotnicki viigistas 13:13 ja edasi mindi punkt-punktis, kuni vastane omakorda 18:16 eduseisu haaras. Nüüd aitas Pertens oma naiskonna 19:19 seisuni ja nüüd teenis Rae kolm vastuseta punkti. Geim kuulus lõpuks Raele tulemusega 25:20 ja nii vajati edasipääsuks veel üht geimivõitu.

Peit andis kolmanda geimi alguses Raele 4:2 edu ja Pertensi rünnaku järel oldi juhtimas 8:6 ning tema serviäss tegi seisuks 12:8. Geimi keskel oli Eesti klubi edu pärast Alloru serviässa 16:11 ning seda suudeti hoida geimi lõpuni. Allorg püsis pikalt servijoone taga ja tema järjekordne äss tõi tabloole numbrid 21:11. Geim läks Raele 25:14 ning see tähendas, et pääseti järgmisse ringi.

Neljandas vaatuses saatis Tatrik platsile vahetusmängijad, kui vajalikku mänguaega said lisaks Vilemile Maria Säästla, Anna Gontšarova, Ragne Rahuoja, Maarja Liisa Polman, Virsiinia Veski ja libero Elene Baratashvili. Rae võitles kõvasti ja püsis kenasti mängus, kuni Skopje klubi 10:10 seisult 13:10 edu haaras. Kodunaiskond võitles end Rahuoja serviässast veel 15:15 viigini ja geimi lõpus viigistas Rahuoja rünnak veelkord seisu 22:22. Lõpuks võitis geimi siiski Robotnicki – 25:22.

Viiendas geimis pääses vastane ette 4:0 ja edasi kärises vahe kiirelt 11:3-le ning viimase vaatuse võitis Rabotnicki 15:5.

Toimetaja: Anders Nõmm

