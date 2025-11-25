X!

Tatrik Rae šanssidest: me läheme korduskohtumist 3:1 võitma

Rae Spordikool/Viaston võrkpallinaiskond võõrustas CEV Challenge Cupi 1/16-finaali avamängus Tšehhi klubi Praha Olympi, kellele jäädi tasavägises kohtumises 2:3 alla.

Rae kaotas kaks esimest geimi, aga võitis siis kaks järgmist, viies mängu otsustavasse geimi, kus päästeti kolm matšpalli, aga kaotati lõpuks 14:16.

Korduskohtumine peetakse võõrsil 3. detsembril.

Rae naiskonna peatreener Raigo Tatrik, viis geimi on naised higistanud, sina oled kõvasti higistanud, 2:3 ülinapp kaotus tuli vastu võtta. Missugused emotsioonid sul on ja mille taha see napp kaotus jäi?

Ma ei ütle, et jäigi. Tulime ka raskest seisust välja, oli [viiendas] 12:14 veel, Kristel tõi kahe hea serviga tagasi mängu. Kukub ühele poole, teisele poole. Aga ma ütlen seda, et need kaks geimi jätavad meile täiesti edasipääsuvõimalused alles veel. Läheme kindlasti Prahasse 3:1 võitma seda võistkonda.

Algus oli väristav, vastuvõtuprobleemid olid suured ja kaks geimi kaotasime.

Jaa, me harjusime nende serviga, nende servikiirustega ja sealt edasi oli meil serv enam-vähem käes, saime kõike teha-toimetada. Ja samas meie blokk toimis. Ei saanud küll otseselt blokki, aga kõik olid pidurdatud löögid, saime sealt üles võtta oma kontrarünnaku. Neist oleks võinud mõned lisapunktid tulla, aga… Tüdrukud mängisid hästi, olen uhke nende üle, nad on väga tublid!

Kolmandas ja neljandas geimis tegelikult domineeriti.

Jaa, me domineerisime ka teist geimi, aga see lõpp läks natuke käest ära. Täiesti mängitav vastane. Ja ma ütlen veel kord – Prahas võib kõike juhtuda.

Mis peab paremaks muutuma, et Prahas see võit ära võtta?

Just nende kontrapallide lahendamine. Meile tuleb neid kingitusi päris palju – kaitse teeb töö ära, blokk teeb töö ära. Ja siis see lahendus jääb ära. Teatud geimides suutsime neid lahendada, aga mitte terve mängu. Sealt ootan veel natuke kvaliteeditõusu, et suudame sealt need punktid ära võtta.

Näha oli, et mõlemal naiskonnal on neli põhilist lööjat, kes punkte toovad.

Jah, nii oli. Ja see oli meile teada. Meil oli see pilt ees, natuke pidime korrigeerima osade mängijate puhul ja natuke kaitses liikumist muutma, aga arvan, et saime üldpildis hakkama sellega. Ja suur tänu publikule, keda oli ikkagi väga palju! Ma arvan, et tüdrukutel oli väga nauding mängida seda mängu.

Nii et teie lootus elab?

Absoluutselt, me läheme 3:1 võitma seda!

Toimetaja: Maarja Värv

