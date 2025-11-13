Mölder andis tugevale vastasele lahingu

Mölder kohtus esimeses ringis teisena asetatud itaallase Fabrizio Andaloroga, kes hoiab maailma edetabelis 294. kohta.

Eestlane jäi küll avasetis 3:5 kaotusseisu, aga murdis kümnendas geimis vastase pallingu ja võrdsustas seisu. Kiires lõppmängus sai Mölder kokku kolm settpalli, kuid ei kasutanud ära ühtegi ning vastane võitis lõpuks 11:9.

Teine sett kulges sama tasavägiselt ja võitja selgus taas kiires lõppmängus, kus Mölder jäi peale 7:4. Otsustav kolmas sett kujunes väga ühepoolseks: Andaloro sooritas kolm murret ja teenis 6:1 võidu.

Paarismängus piirdus Mölder samuti avaringiga, kui koos sakslase David Eichenseheriga oldi sunnitud tunnistama Adam Nagoudi - Rocco Piatti 2:6, 6:3, 10:8 paremust.