X!

Mölder andis tugevale vastasele lahingu

Tennis
Markus Mölder
Markus Mölder Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Tennis

Eesti tennisist Markus Mölder (ATP 1145.) kaotas Monastiris toimuval M25 taseme ITF-i turniiril esimeses ringis.

Mölder kohtus esimeses ringis teisena asetatud itaallase Fabrizio Andaloroga, kes hoiab maailma edetabelis 294. kohta.

Eestlane jäi küll avasetis 3:5 kaotusseisu, aga murdis kümnendas geimis vastase pallingu ja võrdsustas seisu. Kiires lõppmängus sai Mölder kokku kolm settpalli, kuid ei kasutanud ära ühtegi ning vastane võitis lõpuks 11:9.

Teine sett kulges sama tasavägiselt ja võitja selgus taas kiires lõppmängus, kus Mölder jäi peale 7:4. Otsustav kolmas sett kujunes väga ühepoolseks: Andaloro sooritas kolm murret ja teenis 6:1 võidu.

Paarismängus piirdus Mölder samuti avaringiga, kui koos sakslase David Eichenseheriga oldi sunnitud tunnistama Adam Nagoudi - Rocco Piatti 2:6, 6:3, 10:8 paremust.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

tenniseuudised

16:43

Mölder andis tugevale vastasele lahingu

08:13

Sinner tagas finaalturniiril poolfinaalikoha

12.11

Korralik serv aitas Austraalia lahtiste piletit jahtiva Glinka võiduni

12.11

Lajal kaotas sakslasele jälle kahes setis

12.11

Musetti pakkus kodupublikule ilusa elamuse

11.11

Tennise aastalõputurniiril suri kaks pealtvaatajat

11.11

Avaseti kaotusest toibunud Alcaraz sai Torinos teise võidu

11.11

Võidukalt alustanud Lajal kohtub taas Struffiga

11.11

Sinner alistas Kanada tähe kahes setis

10.11

Mullune finalist Fritz mängis Musetti üle

10.11

Alcaraz kerkis taas esireketiks, Glinka tõusis karjääri parimale kohale

09.11

ATP finaalturniir algas Alcarazi võiduga

08.11

Glinka pidi poolfinaali järel reketid pakkima

08.11

Djokovic võitis turniiri, Musetti saab ihaldatud pääsme

08.11

Elena Malõgina võitis kuuendat korda aastalõputurniiri

multimeedia

sport.err.ee uudised

17:10

Los Angelese olümpiamängud algavad pauguga

16:43

Mölder andis tugevale vastasele lahingu

16:05

Henn jättis koosseisust välja Yakovlevi ja Mustmaa

15:38

Riismaa klubi võiduseeria katkes

15:08

Johanna Talihärm valiti Euroopa Olümpiakomiteede sportlaskomisjoni juhiks

14:46

Prantsusmaa laskesuusakoondises võib kerida teinegi skandaal

14:14

Arizonas avati unikaalne velodroom

13:40

Rooba klubi sai suure võidu

13:15

Uuendus: võrkpalli EM-ile saab jõuda ka Euroopa liiga kaudu

12:58

Anna-Liisa Taltsist sai esimene üksi üle Atlandi purjetanud Eesti naine

12:29

Rauno Parras: parem viis spordikeskust kui üks multifunktsionaalne hall

11:46

Žalgirise hea seeria sai Euroliigas otsa

11:25

Kullamäe klubi eurosarja kaotustejada jätkub

10:59

Euroopa spordiministrid tegid paralümpiakomitee otsuse osas ühisavalduse

10:27

Noore kaitsja kübaratrikk kindlustas New Jersey liidrikohta

09:55

Eesti jalgpallinoored viigistasid EM-valikmängus Portugaliga

09:21

Hooaja rekordit korranud Jokic jättis Clippersi algviisiku häbisse

08:53

TÄNA OTSE | Eesti jalgpallikoondis lõpetab Oslos MM-valiksarja

08:13

Sinner tagas finaalturniiril poolfinaalikoha

12.11

Võidukas Tartu Ülikool viskas Portugalis mängu viimased 15 punkti

loetumad

12.11

Naiste korvpallikoondis lagunes Hollandi vastu viimasel veerandajal Uuendatud

12:58

Anna-Liisa Taltsist sai esimene üksi üle Atlandi purjetanud Eesti naine

12.11

Dallas Mavericks vallandas Doncici vahetustehingu arhitekti

12.11

Võidukas Tartu Ülikool viskas Portugalis mängu viimased 15 punkti

12.11

Kalev/Cramo teenis Killingu juhendamisel Aserbaidžaani klubi vastu revanši

12.11

Kalev/Cramo palkas soomlasest peatreeneri

12.11

Norra peab mänguks Eestiga vangerdama, aga Trondheimis ei vastata telefonile

09:21

Hooaja rekordit korranud Jokic jättis Clippersi algviisiku häbisse

11.11

Tennise aastalõputurniiril suri kaks pealtvaatajat

12.11

Veesaare hea partii aitas North Carolina kolmanda võiduni

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo