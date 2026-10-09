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LeBron James tõi 76ersi debüüdil kümme punkti

Korvpall
LeBron James
LeBron James Autor/allikas: SCANPIX/AP
Korvpall

Juulis Philadelphia 76ersiga kaheaastase lepingu sõlminud USA korvpallitäht LeBron James tegi nüüd koduklubi eest debüüdi, kui 76ers jäi hooajaeelses kohtumises 108:114 alla Brooklyn Netsi.

41-aastane James mängis esimesel poolajal 18 minutit ja tõi selle ajaga kümme punkti, neist kaheksa vabavisetest. Listaks võttis James neli lauapalli ja andis viis tulemuslikku söötu. "Mul oli küll uus vorm seljas, aga mäng on endiselt sama ja seda mängu mängitakse põrandal. Mul on hea meel, et sain koos poistega mõned minutid mängida."

76ersi parim oli Jaylen Brown 18 punktiga, Tyrese Maxey lisas 14 ja VJ Edgecombe 11 punkti.

Netsi ridades jõudis viis meest kahekohalise punktisummani: Julius Randle tõi 14, Jegor Djomin 13, Keon Ellis ja Nolan Traore kumbki 12 ning Noah Clowney 11 punkti.

Tänavu talendikorjes esimesena valitud 19-aastane AJ Dybantsa tegi Washington Wizardsi eest esimese mängu, milles Wizards sai 111:109 jagu New York Knicksit. Dybantsa tõi debüütmängus 11 punkti, võttis kaks lauapalli ja andis kaks korvisöötu. Wizardsi resultatiivseim oli Anthony Davis 16 punktiga.

Eesti koondislase Henri Veesaare koduklubi Atlanta Hawks alistas 123:116 San Antonio Spursi. Võitjate parim oli Asa Newell 16 punktiga. Veesaar oli küll koosseisu kantud, kuid ei mänginud, kuna mäletatavasti vigastas ta septembri keskel treeningul parema põlve eesmist ristatisidet.

NBA hooaeg algab 20. oktoobril.

NBA hooajaeelsed mängud:

Cleveland – Boston 113:124
New York – Washington 109:111
Miami – New Orleans 128:118
Brooklyn – Philadelphia 114:108
San Antonio – Atlanta 116:123
LA Lakers – Sacramento 114:110

Toimetaja: Maarja Värv

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