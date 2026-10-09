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Tribuntsov tuli maailmarekordiga lõppenud finaalis neljandaks

Ujumine
Ralf Tribuntsov
Ralf Tribuntsov Autor/allikas: Anastasia Karekla/EUL
Ujumine

Eesti ujuja Ralf Tribuntsov teenis Taškendis toimuval maailmakarikaetapil meeste 50 meetri seliliujumises neljanda koha ajaga 22,72.

32-aastane sportlane parandas oma eelujumises näidatud aega 32 sajandikuga, aga kuigi eelujumistes sai ta finaaliks kolmanda asetuse, siis otsustaval momendil tuli leppida neljanda kohaga.

Eelmise aastal püstitatud lühiraja Eesti rekord sel distantsil on 22,63 ehk sellest jäi Tribuntsovil üheksa sajandikku vajaka. Taškendi finaalis ujutu oli tema karjääri paremuselt kolmas tulemus.

Seejuures püstitas Lõuna-Aafrika ujuja Pieter Coetze finaalis maailmarekordi 22,09. Eestlast edestasid ka Venemaa sportlased Jegor Kornev (22,29) ja Pavel Samussenko (22,35).

"Vau, milline finaal! Maailmarekordiga finaalis on ikka uhke tunne ujuda! Enda ujumisega jäin rahule, sest ujusin täpselt sinna kanti, kuhu soovisingi," lausus Tribuntsov etteaste kohta. "Soliidne ujumine! Seda päris õiget minekut ja tunnet veel ei ole, aga eks ma ootangi seda detsembris toimuvaks MM-iks. Homme on kavas 100 meetrit selili, vaatame, mis seal saama hakkab!"

Väga rahule jäi ka treener Toni Meijel. "Ralf on juba praegu väga lähedal oma parimatele aegadele," lisas ta. "Ta ujub kiiremini kui eelmisel aastal samal ajal, mis on meie jaoks väga hea indikaator 1.–6. detsembrini Pekingis toimuvat lühiraja MM-i silmas pidades. Töötame edasi ja üldpilt on praegu super!"

Laupäeval stardib Tribuntsov 100 meetri seliliujumises.

Toimetaja: Siim Boikov

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