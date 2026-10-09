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Koroonatõendit võltsinud Šveitsi koondise kaptenile määrati hiigeltrahv

Jalgpall
Granit Xhaka
Granit Xhaka Autor/allikas: SCANPIX/IMAGO/STEINSIEK.CH
Jalgpall

Šveitsi jalgpallikoondise kapten ja Sunderlandi poolkaitsja Granit Xhaka mõisteti süüdi võltsitud koroonatõendi kasutamises. Jalgpallurile määrati tingimisi rahaline karistus, mille kogusumma ulatub 150 000 Šveitsi frangini ehk ligikaudu 160 000 euroni.

Šveitsi Luzerni prokuratuur tegi Xhaka suhtes otsuse, millest jalgpallur andis neljapäeval ise sotsiaalmeedias teada. Xhakale määrati tingimisi rahaline karistus 50 päevamäära ulatuses, kusjuures ühe päevamäära suuruseks arvestati 3000 Šveitsi franki. Kaheaastase katseaja jooksul ei pea ta summat tasuma, kui ei pane toime uut õigusrikkumist, vahendab Soccernet.ee.

Juba eelmisel kuul tuli avalikuks, et Xhaka ja tema ründajast koondisekaaslane Breel Embolo olid kasutanud võltsitud vaktsineerimistõendeid. Seejärel jäeti mõlemad mängijad Šveitsi koondise viimatisest koosseisust välja. Xhaka tunnistas toona, et suhtus koroonavaktsiini suure umbusuga ning tema otsuseid mõjutasid hirm ja ebakindlus.

Xhaka kinnitas nüüd, et aktsepteerib otsust ega kavatse vastutusest kõrvale hiilida. "Võtan otsuse vastu ja vastutan oma tegude eest. Tänan kõiki, kes on mulle viimastel nädalatel toetavaid sõnumeid saatnud. Need tähendavad mulle väga palju," kirjutas ta ühismeedias.

Loe pikemalt portaalist Soccernet.ee.

Toimetaja: Maarja Värv

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