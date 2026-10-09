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Ajaleht: Hein on vigastusest taastunud ja mängib ilmselt Dortmundi vastu

Jalgpall
Karl Jakob Hein
Karl Jakob Hein Autor/allikas: SCANPIX/picture alliance/nordphoto GmbH
Jalgpall

Eesti jalgpallikoondise esiväravavaht Karl Jakob Hein on vigastusest taastunud ning valmis reedel Bremeni Werderi eest Dortmundi Borussia vastu väljakule jooksma.

Hein lahkus oktoobrikuise koondiseakna lõpus lähendajalihase vigastuse tõttu Eesti koondise juurest enneaegselt ning jättis vahele viimase kohtumise Islandiga. Saksamaal tehtud uuringud ei tuvastanud lihases peale paistetuse midagi tõsisemat ning eestlasele anti roheline tuli treeningutele naasmiseks, vahendab Soccernet.ee.

Werderi peatreener Daniel Thioune kinnitas neljapäeval, et loodab Heina juba reedeses kohtumises väljakul näha. "Eeldan, et Karl mängib. Ta treenis kolmapäeval väravavahtide treeneri Kiki Vanderiga individuaalselt. See oli hea treening. Polnud midagi, mida Karl poleks suutnud teha," sõnas Thioune Saksamaa väljaandele Bild.

Dortmundi Borussia ja Bremeni Werderi kohtumine algab reedel Eesti aja järgi kell 21.30.

Loe pikemalt portaalist Soccernet.ee.

Toimetaja: Maarja Värv

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