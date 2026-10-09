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Singapuris võitis sprindi kvalifikatsiooni Verstappen

Vormelisport
Max Verstappen
Max Verstappen Autor/allikas: SCANPIX / PA
Vormelisport

Vormel-1 maailmameistrivõistluste etapil Singapuris hõivas sprindisõiduks parima stardipositsiooni hollandlane Max Verstappen (Red Bull; 1.31,156), kes edestas 0,120 sekundiga britt George Russellit (Mercedes).

Kvalifikatsiooni esimene sessioon tuli punase lipuga katkestada, sest Sergio Perez sõitis vastu seina ja lõhkus oma Cadillaci esitiiva. Pärast jätkamist andis oma võimetest märku Verstappen, kelle aeg oli kiireim.

Teisel sessioonil suutis enam aga Charles Leclerc (Ferrari), kellele järgnes tiimikaaslane Lewi Hamilton. Verstappen oli Lando Norrise (McLaren) ja Russelli järel viies.

Viimasel sessioonil tegi Verstappen aga kiireima ringi ja saab startida laupäeval parimalt positsioonilt. Tema ja Russelli tagant lähevad teele Leclerc (+0,243) ja Oscar Piastri (McLaren; +0,298). Kolmanda stardirea moodustavad Norris (+0,431) ja Hamilton (+0,546).

MM-sarja üldliider Kimi Antonelli pole Marina Bay tänavarajal näidanud suurt kiirust ei vabatreeningul ega ühelgi kolmest kvalifikatsioonisessioonis. Viimases kaotas ta Verstappenile 0,693 sekundiga ja peab startima laupäeval seitsmendast ruudust.

Pärast sprindisõitu on laupäeva õhtul kavas veel põhisõidu kvalifikatsioon ja põhisõit ise leiab aset pühapäeval.

Toimetaja: Siim Boikov

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