Singapuris võitis sprindi kvalifikatsiooni Verstappen

Kvalifikatsiooni esimene sessioon tuli punase lipuga katkestada, sest Sergio Perez sõitis vastu seina ja lõhkus oma Cadillaci esitiiva. Pärast jätkamist andis oma võimetest märku Verstappen, kelle aeg oli kiireim.

Teisel sessioonil suutis enam aga Charles Leclerc (Ferrari), kellele järgnes tiimikaaslane Lewi Hamilton. Verstappen oli Lando Norrise (McLaren) ja Russelli järel viies.

Viimasel sessioonil tegi Verstappen aga kiireima ringi ja saab startida laupäeval parimalt positsioonilt. Tema ja Russelli tagant lähevad teele Leclerc (+0,243) ja Oscar Piastri (McLaren; +0,298). Kolmanda stardirea moodustavad Norris (+0,431) ja Hamilton (+0,546).

MM-sarja üldliider Kimi Antonelli pole Marina Bay tänavarajal näidanud suurt kiirust ei vabatreeningul ega ühelgi kolmest kvalifikatsioonisessioonis. Viimases kaotas ta Verstappenile 0,693 sekundiga ja peab startima laupäeval seitsmendast ruudust.

Pärast sprindisõitu on laupäeva õhtul kavas veel põhisõidu kvalifikatsioon ja põhisõit ise leiab aset pühapäeval.