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Kotsari klubi lasi viimastel sekunditel võidu käest

Korvpall
Maik-Kalev Kotsar (number 21)
Maik-Kalev Kotsar (number 21) Autor/allikas: B.League
Korvpall

Eesti korvpallur Maik-Kalev Kotsari klubi Yokohama B-Corsairs sai Jaapani kõrgliigas võõrsil valusa 73:74 (12:18, 27:22, 17:14, 17:20) kaotuse Kyoto Hannaryzi võistkonnalt.

Suurema osa avapoolajast juhtis Kyoto, aga kolmandal veerandil haaras ohjad Yokohama. Veel 25 sekundit enne lõppu pääseti kolme punktiga (73:72) ette, aga otsustavatel momentidel oli kodumeeskond osavam ja Yokohama viimasest rünnakust ei saanud asja.

29 minutit mänginud Kotsar viskas 15 punkti (kahesed 6/8, vabavisked 3/4), võttis kuus lauapalli, andis ühe resultatiivse söödu, tegi kaks vaheltlõiget, kaotas kolm korda palli ja tegi kolm viga.

Ta oli oma meeskonna paremuselt teine skooritegija, ameeriklase Isaiah Liversi nimele jäi 20 punkti. Võitjate vägesid vedas 23 punkti ja 11 lauapalliga keskmängija Charles Jackson, kelle jaoks oli see kuues kaksikduubel järjest.

Kui Kyoto on tänavu kuuest mängust kaotanud vaid ühe, siis Yokohama jätkab kolme võidu ja kolme kaotusega. Järgmisena mängitakse esmaspäeval, 12. oktoobril Funabashi klubiga Chiba Jets, kel kirjas üks võit ja neli kaotust.

Toimetaja: Siim Boikov

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