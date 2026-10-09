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Tallinnas toimub Baltimaade seni suurim capoeira võistlus

Võitlussport
Capoeira meistrivööd
Capoeira meistrivööd Autor/allikas: Capoeira Estonia - Arte do Brasil
Võitlussport

Nädalavahetusel toimub Tallinnas T1 keskuses rahvusvaheline capoeira turniir Tallinn Cup 2026, mis toob Eestisse ligikaudu 100 sportlast 12 Euroopa riigist.

Tegemist on Baltimaade suurima capoeira turniiriga. Lisaks Eestile on võistlejaid Aserbaidžaanist, Hollandist, Luksemburgist, Lätist, Maltalt, Poolast, Rootsist, Saksamaalt, Soomest, Šveitsist ja Ukrainast.

Turniir algab T1 kolmandal korrusel asuvas spordiklubis Capoeira Estonia - Arte do Brasil reedel kuni 10-aastaste laste võistlustega. Laupäevane programm algab kell 10 ja professionaalide kategooriad on kavas kella 14 paiku.

Osalejate seas on sportlasi, kes kuuluvad nii meeste kui ka naiste arvestuses regulaarselt Euroopa meistrivõistlustel oma vanuse- ja kaalukategooria paremikku. Võistlejate seas on nii euroopa kui ka brasiilia päritolu sportlasi, teatasid korraldajad.

Tallinn Cup on kujunenud Põhja- ja Baltimaade üheks olulisemaks capoeira võistluseks. Turniiri üheks tõmbenumbriks on professionaalide võistlused, kus tänavu jagatakse välja kolm meistrivööd. Capoeira võistlustel on sellised auhinnavööd haruldased ja neid antakse välja vaid kõige prestiižsematel turniiridel.

Capoeira ühendab võitluskunsti, akrobaatika, muusika ja tantsu ning selle dünaamiline ja vaatemänguline olemus muudab võistlused atraktiivseks ka pealtvaatajatele, kes spordialaga varasemalt kokku puutunud ei ole.

Toimetaja: Siim Boikov

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