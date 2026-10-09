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Raske põlvevigastuse saanud Eesti U-21 koondislane läheb operatsioonile

Jalgpall
Aleksandr Lohmatov
Aleksandr Lohmatov Autor/allikas: SCANPIX/Alamy
Jalgpall

Eesti U-21 jalgpallikoondise ääremängija Aleksandr Lohmatov sai teisipäevases EM-valiksarja viimases mängus võõrsil Luksemburgi vastu raske põlvevigastuse, mis vajab operatsiooni.

Lohmatov alustas kohtumist algkoosseisus, aga vahetati 13. minutil Taavi Jürisoo vastu välja, sest ta väänas enne seda küljejoone juures vastasega palli pärast võideldes jalga. Teda tohterdati pikalt väljaku ääres ja viidi seejärel kanderaamil minema, vahendab Soccernet.ee.

Eesti U-21 koondise peatreener Jani Sarajärvi kinnitas mõned päevad hiljem Soccernet.ee-le, et Lohmatov vigastas parema põlve eesmist ristatisidet (ACL), aga kannatada said ka menisk ja külgmine side. Plaanide kohaselt toimub operatsioon Eestis. "Sasha on tõeline võitleja ja tuleb veelgi tugevamana tagasi!" lisas Sarajärvi.

19-aastane Lohmatov mängis lõppenud EM-valiksarjas Eesti U-21 koondise eest viis kohtumist, olles kevadel algkoosseisus Islandi ja Šveitsi ning sügisel Fääri saarte, Prantsusmaa ja Luksemburgi vastu.

Raske põlvevigastuse tõttu on klubijalgpalli Slovakkia esiliigas Pohronies mängiva Lohmatovi hooaeg lõppenud, sest eesmise ristatisideme vigastusest taastumine võtab tavaliselt aega umbes üheksa kuud.

Loe pikemalt portaalist Soccernet.ee.

Toimetaja: Maarja Värv

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