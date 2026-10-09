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Eesti meeste jalgpallikoondis kordas kaotuseta mängude rekordit

Jalgpalli Eesti koondis
Eesti - Island jalgpalli Rahvuste liiga kohtumine
Eesti - Island jalgpalli Rahvuste liiga kohtumine Autor/allikas: Sergei Stepanov/ERR
Jalgpalli Eesti koondis

Eesti meeste jalgpallikoondis on viimasest kuuest mängust teeninud kolm võitu ja kolm viiki. Kuuemänguline kaotuseta seeria tähistab ühtlasi rekordi kordamist.

Koondis teenis kaks võitu juunis Balti turniiril, septembris ja oktoobris saadi UEFA Rahvuste liigas kolm viiki ja üks võit. Varasemalt on kuus mängu järjest kaotuseta oldud aastatel 1933–1935, 2000–2001 ning 2017–2018.

1933. aastal algas seeria võiduga Leedu vastu, jätkus 1934. aastal kolme viigiga vastavalt Leedu, Soome ja Ungariga ning lõppes 1935. aastal viigiga mängudes Läti ja Leeduga. Aastal 2000 alistas Eesti esmalt Kõrgõzstani ja Hongkongi ning seejärel tegi 2001. aasta esimeses pooles neli viiki: Egiptuse, Küprose, Moldova ja Soomega. Aastal 2017 alistati esmalt Malta, Fidži ja Vanuatu, seejärel viigistati Uus-Kaledooniaga ning 2018. aasta alguses ka Rootsi ja Armeeniaga.

Kui arvestada ainult normaalaja tulemust, siis on Eesti meeste koondisel ka üks kaheksamänguline kaotuseta seeria. Nimelt 2022. aastal alistati esmalt Malta, seejärel viigistati Albaaniaga, võideti uuesti Maltat ja San Marinot, siis viigistati Balti turniiri poolfinaalis normaalajal Lätiga, kuid jäädi penaltiseerias alla, seejärel alistati Leedu ning 2023. aasta alguses viigistati Islandiga ja alistati Soome.

Eesti koondisel on võimalik kuuemänguline kaotuseta seeria üle lüüa juba 13. novembril, kui võõrsil astutakse UEFA Rahvuste liigas vastu Luksemburgile. Edukale aastale paneb koondis punkti A. Le Coq Arenal, kus 16. novembril mängitakse Rahvuste liiga otsustavas matšis Bulgaariaga.

Toimetaja: Maarja Värv

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