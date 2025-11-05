X!

Hermet: peame mängijatena peeglisse vaatama

Korvpall
Foto: Kuvatõmmis
Korvpall

Korvpalli FIBA Euroopa karikasarjas pidid kolmapäeval kaotusega leppima nii BC Kalev/Cramo kui Tartu Ülikool Maks & Moorits.

Kalev/Cramo jäi juba mängu alguses Absheron Lionsi vastu 4:19 kaotusseisu, kaotas avaveerandi 15:33 ja pärast väikest tõusu teise veerandaja lõpus ja kolmanda alguses lubas sisuliselt kuue mehega mänginud Aserbaidžaani klubi siiski kindlalt eest ära.

"Me ei olnud lihtsalt valmis," tõdes Kalev/Cramo ääremängija Kregor Hermet ERR-iga rääkides. "Olime pehmed ja lasime nende liidritel enesekindluse kätte saada. Okei, nad panid hulle viskeid ka, aga paljud neist olid ennetatavad. Pool mängu ei mänginud nad isegi liikumisi, mängisid üks-ühte ja nad mängisid meid üle."

Kalev/Cramo jaoks on hooaeg alanud üle kivide ja kändude: 12 mängust on kõigi sarjade peale võidetud pooled, sealjuures saadi korralik pakk ka eelmises euromängus, kui Kasper Suuroru koduklubile Sopoti Trefl kaotati 35 punktiga.

"See on mitme asja koosmõju," selgitas Hermet. "Kui sa vaatad meie pingi otsa peale, siis oleme ausad, meil on päris palju vigaseid ka. Ma ei poe selle taha, aga kui sa võtad 12 mehest neli ära, siis siililegi selge matemaatika ütleb, et korvpallimeeskonnas on mängijaid vaja. Kõik, mis saab minna, läheb halvemuse poole. Kõik asjad akumuleeruvad, ühte kindlat põhjust pole, aga peame ise mängijatena peeglisse vaatama."

Kaotuse sai ka Tartu Ülikool Maks & Moorits, kes pidi tunnistama Saksamaa kõrgliigaklubi Rostocki Seawolvesi 94:77 paremust. Eesti klubi parimana viskas Karl Johan Lips 20 punkti ja 12 lauapalli.

"Mulle tundus, et sai mängida küll, lihtsalt alustasime natuke pehmelt," sõnas Lips. "Lauakontroll ja teise võimaluse punktid olid meie murekoht, natuke jäime pehmeks täna. Mu eesmärk ja lootus oli siit grupist edasi saada, tõenäoliselt on need lootused nüüd läinud ja praegu on pettumus."

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

korvpalliuudised

05.11

TalTech võitis Horvaatia klubi lausa 34 punktiga

05.11

Hermet: peame mängijatena peeglisse vaatama

05.11

Kalev/Cramo sai kodus Aserbaidžaani klubilt häbistava kaotuse

05.11

Suurorg tegi taas hea mängu, aga Trefli pikk võiduseeria katkes Bakuus

05.11

Iisraeli klubi Euroliiga mäng peetakse Sarajevos ilma pealtvaatajateta

05.11

Bullsi tagamängija kordas saavutust, millega sai viimati hakkama Jordan

04.11

Kullamäe jäi eurosarjas nullile

04.11

Keilas saavad uhkeldada Sõbra hoolealused

04.11

Murcia võitis Raieste kehvast viskepäevast hoolimata

04.11

Rannula pikka nimekirja kuuluvad viis meest nii Tartust kui Kalev/Cramost

04.11

Soome EM-il neljandaks aidanud mängijat kahtlustatakse dopingu tarvitamises

04.11

Põhimeesteta Lakers sai neljanda järjestikuse võidu

04.11

Korvpallurid välismaal: Raiestel oli hea nädal, Suurorg ja Böckler särasid

04.11

Vaaks säras NCAA debüüdil, võit ka Veesaarele ja Kriisale

03.11

Mihkel Kirves naasis vigastuspausilt

videod

sport.err.ee uudised

00:05

Barcelona pidi Belgias võrgust korjama kolm palli, Cityle kindel võit

05.11

TalTech võitis Horvaatia klubi lausa 34 punktiga

05.11

ETV spordisaade, 5. november

05.11

Mistra ja Kehra pidasid põnevuslahingu, Serviti võttis kindla võidu

05.11

Hermet: peame mängijatena peeglisse vaatama

05.11

Mõnnakmäeta Rae võrkpallinaiskond võitles end eurosarjas järgmisse ringi

05.11

Kalev/Cramo sai kodus Aserbaidžaani klubilt häbistava kaotuse

05.11

Anisimova alistas jälle Swiateki ja pääses tema ees poolfinaali

05.11

FIFA hakkab välja jagama rahupreemiat

05.11

Suurorg tegi taas hea mängu, aga Trefli pikk võiduseeria katkes Bakuus

05.11

Iisraeli klubi Euroliiga mäng peetakse Sarajevos ilma pealtvaatajateta

05.11

Saalijalgpalli meistriliigas tühistati üks mängutulemus

05.11

Mõnnakmäe rassis euromängus kaks geimi käeluumurruga

05.11

U-19 noored sõidavad valikturniirile ilma Paalbergita

05.11

EOK spordifilmide programmi PÖFF-il avab film Matti Nykänenist

loetumad

05.11

Bullsi tagamängija kordas saavutust, millega sai viimati hakkama Jordan

04.11

Kohus määras Mehis Virule tingimisi vangistuse ja treenimiskeelu

05.11

Kümnekesi jäänud Bayern alistas PSG

05.11

Mõnnakmäe rassis euromängus kaks geimi käeluumurruga

04.11

Viru: oleksin pidanud veel vanas eas hoiduma rumaluste tegemisest

04.11

Keilas saavad uhkeldada Sõbra hoolealused

04.11

Kullamäe jäi eurosarjas nullile

05.11

Kurikuulus USA dopinguarst suri 75 aasta vanuselt

04.11

Rae Spordikool/Viaston tegi eurosarjas ilusa debüüdi

05.11

Kalev/Cramo sai kodus Aserbaidžaani klubilt häbistava kaotuse

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo