Hermet: peame mängijatena peeglisse vaatama

Kalev/Cramo jäi juba mängu alguses Absheron Lionsi vastu 4:19 kaotusseisu, kaotas avaveerandi 15:33 ja pärast väikest tõusu teise veerandaja lõpus ja kolmanda alguses lubas sisuliselt kuue mehega mänginud Aserbaidžaani klubi siiski kindlalt eest ära.

"Me ei olnud lihtsalt valmis," tõdes Kalev/Cramo ääremängija Kregor Hermet ERR-iga rääkides. "Olime pehmed ja lasime nende liidritel enesekindluse kätte saada. Okei, nad panid hulle viskeid ka, aga paljud neist olid ennetatavad. Pool mängu ei mänginud nad isegi liikumisi, mängisid üks-ühte ja nad mängisid meid üle."

Kalev/Cramo jaoks on hooaeg alanud üle kivide ja kändude: 12 mängust on kõigi sarjade peale võidetud pooled, sealjuures saadi korralik pakk ka eelmises euromängus, kui Kasper Suuroru koduklubile Sopoti Trefl kaotati 35 punktiga.

"See on mitme asja koosmõju," selgitas Hermet. "Kui sa vaatad meie pingi otsa peale, siis oleme ausad, meil on päris palju vigaseid ka. Ma ei poe selle taha, aga kui sa võtad 12 mehest neli ära, siis siililegi selge matemaatika ütleb, et korvpallimeeskonnas on mängijaid vaja. Kõik, mis saab minna, läheb halvemuse poole. Kõik asjad akumuleeruvad, ühte kindlat põhjust pole, aga peame ise mängijatena peeglisse vaatama."

Kaotuse sai ka Tartu Ülikool Maks & Moorits, kes pidi tunnistama Saksamaa kõrgliigaklubi Rostocki Seawolvesi 94:77 paremust. Eesti klubi parimana viskas Karl Johan Lips 20 punkti ja 12 lauapalli.

"Mulle tundus, et sai mängida küll, lihtsalt alustasime natuke pehmelt," sõnas Lips. "Lauakontroll ja teise võimaluse punktid olid meie murekoht, natuke jäime pehmeks täna. Mu eesmärk ja lootus oli siit grupist edasi saada, tõenäoliselt on need lootused nüüd läinud ja praegu on pettumus."