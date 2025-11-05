X!

Kalev/Cramo sai kodus Aserbaidžaani klubilt häbistava kaotuse

Korvpalli FIBA Euroopa karikasarjas jäi BC Kalev/Cramo kolmapäeval kodusaalis Aserbaidžaani klubile Absheron Lions alla koguni 71:101. Kaotusega pidi leppima ka Tartu Ülikool Maks & Moorits.

Kalev/Cramo jaoks algas mäng katastroofiliselt: Aserbaidžaani klubi alustas 8:0 vahespurdiga ning juhtis neli ja pool minutit pärast lahtihüpet juba 19:4. Avaveerand kuulus külalismeeskonnale 33:15, Kalev/Cramo tabas oma viskeid 27- ja vastased 72-protsendiliselt.

Lions mängis kogu kohtumise sisuliselt kuue mehega ja kui Tyson Acuff tabas kohe teise poolaja alguses kolm vabaviset ning tõi Kalev/Cramo 11 punkti kaugusele, tundus, et ehk hakkab külalismeeskond väsima. Nii aga ei läinud: Arinze Chidomi kaugviske järel suurenes kolm minutit enne kolmanda perioodi lõppu vahe jälle 20 punktile, siis läks hoogu ka leedukas Gediminas Orelik, kelle kaugvise suurendas viimasel veerandajal Lionsi edu veerandsajale punktile.

Vahe kärises kuni lõpuni ja keris lõpuks 30-punktiliseks. Kalev/Cramo kasuks viskasid Anrijs Miška 14 ja Kregor Hermet 13 punkti, Lionsi kasuks kogusid James Frazier 30 ning De'Ondre Jackson ja Orelik 22 punkti. Eesti meistri visketabavus oli 35%, kevadel Aserbaidžaani kõrgliiga poolfinaalis kaotanud Lionsil 60 protsenti.

Tartu võõrustas kodusaalis Rostocki Seawolvesi ning vastu tuli võtta 77:94 kaotus. Avapoolaja võitis Saksamaa klubi üheksa punktiga, sealjuures tabas külalismeeskond esimese 20 minuti jooksul oma 17 vabaviskest vaid kuus. Kolmas periood kuulus Rostockile aga 12 punktiga ja sellega oli mäng ka tehtud.

18 vabaviskest 17 tabanud Tartu resultatiivseim oli Karl Johan Lips 20 punkti, 12 lauapalli ja kuue korvisööduga, Martin Paasoja arvele jäi 17 punkti ja kaheksa resultatiivset söötu ning Robert Valge kogus 14 punkti. Rostocki eest käisid platsil kõik 12 meest, kellest 11 tegid ka skoori. DeAndre Landsdowne oli külalismeeskonna resultatiivseim 16 punktiga.

Nii Tartu kui Kalev/Cramo on eurosarjas nüüd võitnud ühe ja kaotanud kolm mängu.

Toimetaja: Anders Nõmm

