Nii Kalev/Cramo kui Tartu Ülikool said euromängus suure kaotuse

Eesti korvpalli tippklubidel oli FIBA Euroopa karikasarjas karm päev, sest nii BC Kalev/Cramo kui Tartu Ülikool Maks&Moorits said võõrsil suure kaotuse.

Valitsev Eesti meister Kalev/Cramo sõitis külla endise mängija Kasper Suuroru koduklubile Sopoti Trefl ning pidi vastu võtma 58:93 kaotuse. Kodumeeskond võitis avaveerandi 27:14 , teisel veerandajal suurenes vahe enam kui 20 punktile ja kuigi Kalev/Cramo jõudis seisuni 44:53, viskas Sopot ülejäänud mängu 54 punktist 40.

Viskeid 33-protsendiliselt tabanud Kalev/Cramo resultatiivseimana viskas Kregor Hermet 18 punkti, Märt Rosenthal lisas 13 punkti. Suurorg tõusis aga üleplatsimeheks, kui viskas Sopoti kasuks 19 punkti (kahesed 2/2, kolmesed 4/5, vabavisked 3/4) ning jagas kuus resultatiivset söötu.

Tartu Ülikool Maks & Moorits pidi võõrsil tunnistama Belgia klubi Antwerpeni Windrose Giantsi 110:73 paremust. Tartu kaotas kõik veerandajad ja läks juba vaheajale 23-punktilises kaotusseisus. Eesti klubi eest jõudsid kahekohalise punktisummani Karl Johan Lips (15) ning Robert Valge ja Malcolm Bernard (mõlemad 12). 61-protsendiliselt tabanud võõrustajate kasuks viskasid 13 või enam punkti kuus meest.

Sander Raieste koduklubi Murcia sai 102:75 jagu Lublinist, Eesti koondislane väljakule ei pääsenud. Nii Tartul kui Kalev/Cramol on üks võit, tartlastel sealjuures üks ning valitseval Eesti meistril kaks kaotust.