X!

Nii Kalev/Cramo kui Tartu Ülikool said euromängus suure kaotuse

Korvpall
Kasper Suurorg (palliga) mängus BC Kalev/Cramo vastu
Kasper Suurorg (palliga) mängus BC Kalev/Cramo vastu Autor/allikas: FIBA
Korvpall

Eesti korvpalli tippklubidel oli FIBA Euroopa karikasarjas karm päev, sest nii BC Kalev/Cramo kui Tartu Ülikool Maks&Moorits said võõrsil suure kaotuse.

Valitsev Eesti meister Kalev/Cramo sõitis külla endise mängija Kasper Suuroru koduklubile Sopoti Trefl ning pidi vastu võtma 58:93 kaotuse. Kodumeeskond võitis avaveerandi 27:14 , teisel veerandajal suurenes vahe enam kui 20 punktile ja kuigi Kalev/Cramo jõudis seisuni 44:53, viskas Sopot ülejäänud mängu 54 punktist 40.

Viskeid 33-protsendiliselt tabanud Kalev/Cramo resultatiivseimana viskas Kregor Hermet 18 punkti, Märt Rosenthal lisas 13 punkti. Suurorg tõusis aga üleplatsimeheks, kui viskas Sopoti kasuks 19 punkti (kahesed 2/2, kolmesed 4/5, vabavisked 3/4) ning jagas kuus resultatiivset söötu.

Tartu Ülikool Maks & Moorits pidi võõrsil tunnistama Belgia klubi Antwerpeni Windrose Giantsi 110:73 paremust. Tartu kaotas kõik veerandajad ja läks juba vaheajale 23-punktilises kaotusseisus. Eesti klubi eest jõudsid kahekohalise punktisummani Karl Johan Lips (15) ning Robert Valge ja Malcolm Bernard (mõlemad 12). 61-protsendiliselt tabanud võõrustajate kasuks viskasid 13 või enam punkti kuus meest.

Sander Raieste koduklubi Murcia sai 102:75 jagu Lublinist, Eesti koondislane väljakule ei pääsenud. Nii Tartul kui Kalev/Cramol on üks võit, tartlastel sealjuures üks ning valitseval Eesti meistril kaks kaotust.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

korvpalliuudised

22:49

Nii Kalev/Cramo kui Tartu Ülikool said euromängus suure kaotuse

08:59

37 punkti visanud Antetokounmpo aitas Milwaukee magusa võiduni

28.10

Žalgiris teenis Euroliigas suure võidu

28.10

Ülikooliderbi püstitas Eesti-Läti liigas senise hooaja publikurekordi

28.10

Eestlannad välismaal: Asi ja Lass aitasid oma klubi võidule

28.10

Soome korvpallitäht viskas NBA-s esmakordselt üle 50 punkti

27.10

Elu mängu teinud Reaves vedas Lakersi võidule

26.10

Varrak tudengimeeskonnast: kui oled normaalne vend, siis õpingud ei sega

26.10

Raieste tegi Murcia võidumängus korraliku partii

26.10

Nuggets sai kodupubliku ees lustida, Thunder jätkas võidukalt

26.10

Asi kerkis Belgias üleplatsinaiseks, Legia teenis võidulisa

25.10

Kuusmaa vägevast algusest: hooaeg kestab kahjuks üheksa kuud

25.10

TSA pidi koduväljakul RSU paremust tunnistama

25.10

Tartu Ülikool teenis ülikooliderbis vägeva võidu

25.10

Õlatraumast tervenev Kotsar võttis koha sisse Yokohama pingil

videod

sport.err.ee uudised

23:16

Lajal sai Slovakkias kogenud kohalikust jagu

22:49

Nii Kalev/Cramo kui Tartu Ülikool said euromängus suure kaotuse

22:41

Teledokis "Mati Alaver – valgusest varju" tulid päevavalgele uued detailid Uuendatud

22:30

ETV spordisaade, 29. oktoober

22:12

Flora edasi viinud Zenjov: see aasta on olnud raske, aga mängida on mõnus

21:46

Selver alistas Balti liigas Võru ja möödus neist ka tabelis

21:10

Alaver küsis Poltoraninile geenidopingut, arst keeldus

21:00

Prokurör lisaverega lendamisest: see üllatas ka meid kui uurijaid

20:53

Flora alistas Levadia ja jõudis karikasarjas veerandfinaali

19:52

Keira Rattur võitis EM-il Euroopa rekordiga teisegi kulla

19:16

Priskus klubist ja koondisest: olen end leidnud ja puuri lukku pannud

18:29

Erm käis taas operatsioonil, seekord hüppeliigesega

18:12

Hoki tulevikutäht viskas NHL-is esimese kübaratriki

17:42

Vürstiriigi tenniseajalugu teinud Vacherot sai nõost jagu ka Pariisis

16:59

"Spordipühapäev" tõi näiteid võimete tipul lõpetanutest: elu ei ole ju lõpmatu protsess

loetumad

14:32

Simonil oli varguse ajal enda kontol üle 300 000 euro

10:43

Hauke ERR-ile: veredopingu kasutegur on üks protsent

28.10

Üheksa kuud jalavalu talunud Petrõkina leidis lõpuks õlekõrre Saksamaalt

22:41

Teledokis "Mati Alaver – valgusest varju" tulid päevavalgele uued detailid Uuendatud

28.10

Žalgiris teenis Euroliigas suure võidu

28.10

Hein pidi Werderi treeningu pooleli jätma

11:31

Liikumisharrastuse kompetentsikeskuse juht paneb ameti maha

09:55

Pariisis ühe matšiga piirdunud Alcaraz võib ka esikohast ilma jääda

28.10

Tallinnas näitasid jõu- ja ilunumbreid Eesti parimad kalisteenikasportlased

28.10

Keira Rattur võitis EM-il Euroopa rekordiga kuldmedali

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo