Kalev/Cramo kaotas Keilale avaveerandi, aga võitis mängu 47 punktiga

Keila hoidis laupäevase mängu avaveerandi keskel Kalev/Cramot täpselt kolm minutit nullil ja läks selle ajaga ise 11:5 ette, lõpusireeniks oli nende edu 25:20, aga teise perioodi keskpaigast haaras soosik kindlalt ohjad.

Teise veerandaja võitis Kalev/Cramo 31:13, kolmanda 33:15 ja neljanda 33:17 ning mängu lõpuks teenis Eesti meister 117:70 võidu. Lauavõitlus kuulus Kalev/Cramole koguni 58:27.

Tyson Acuff oli võitjate resultatiivseim 27 punktiga, pingilt alustanud Gregor Kuuba panustas 19 punkti ja 11 lauapalliga ning Erik Makke ja Kregor Hermeti arvele jäi 17 punkti, viimane lisas ka 11 lauapalli. Keila ridades said üle kuue punkti kirja kaks meest, Brody Fox ja Quion Burns, kes viskasid vastavalt 22 ja 20 punkti. Keila tabas 19 kaugviskest kaks.

Teises Eesti klubide vastasseisus oli Tartu Ülikool Maks & Moorits kodusaalis 1160 pealtvaataja ees Pärnu Transcomist üle 83:71. Veel kolmanda veerandaja alguses vähendas Pärnu kaotusseisu kolmele punktile, aga Malcolm Bernard ja Martin Paasoja vastasid vähem kui poole minuti jooksul kahe kaugviskega ning sellele külalismeeskonnal vastust ei olnud.

Kogu mängu juhtinud Tartu kasuks viskasid Bernard 20 ja Paasoja 18 punkti, Karl Johan Lips tõi 12 punkti ja 11 lauapalli. Viskeid 38-protsendiliselt tabanud Pärnu resultatiivseim oli Ajiroghene Johnson 16 punktiga.

Tartu (7-0) ja Valmiera (6-0) on ainsad täiseduga jätkavad meeskonnad, Kalev/Cramol on neli võitu ja kaks kaotust. Pärnu (1-4) ja Keila (0-6) kuuluvad tabeli tagumisse poolde.