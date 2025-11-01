X!

Kalev/Cramo kaotas Keilale avaveerandi, aga võitis mängu 47 punktiga

Korvpall
BC Kalev/Cramo - Yokohama B-Corsairs
BC Kalev/Cramo - Yokohama B-Corsairs Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Korvpall

Valitsev Eesti korvpallimeister BC Kalev/Cramo teenis Eesti-Läti liigas laupäeval kindla võidu, kui alistas kaotatud avaveerandi järel Keila KK 117:70. Täiseduga jätkav Tartu Ülikool Maks & Moorits sai kodusaalis jagu Pärnu Transcomist.

Keila hoidis laupäevase mängu avaveerandi keskel Kalev/Cramot täpselt kolm minutit nullil ja läks selle ajaga ise 11:5 ette, lõpusireeniks oli nende edu 25:20, aga teise perioodi keskpaigast haaras soosik kindlalt ohjad.

Teise veerandaja võitis Kalev/Cramo 31:13, kolmanda 33:15 ja neljanda 33:17 ning mängu lõpuks teenis Eesti meister 117:70 võidu. Lauavõitlus kuulus Kalev/Cramole koguni 58:27.

Tyson Acuff oli võitjate resultatiivseim 27 punktiga, pingilt alustanud Gregor Kuuba panustas 19 punkti ja 11 lauapalliga ning Erik Makke ja Kregor Hermeti arvele jäi 17 punkti, viimane lisas ka 11 lauapalli. Keila ridades said üle kuue punkti kirja kaks meest, Brody Fox ja Quion Burns, kes viskasid vastavalt 22 ja 20 punkti. Keila tabas 19 kaugviskest kaks.

Teises Eesti klubide vastasseisus oli Tartu Ülikool Maks & Moorits kodusaalis 1160 pealtvaataja ees Pärnu Transcomist üle 83:71. Veel kolmanda veerandaja alguses vähendas Pärnu kaotusseisu kolmele punktile, aga Malcolm Bernard ja Martin Paasoja vastasid vähem kui poole minuti jooksul kahe kaugviskega ning sellele külalismeeskonnal vastust ei olnud.

Kogu mängu juhtinud Tartu kasuks viskasid Bernard 20 ja Paasoja 18 punkti, Karl Johan Lips tõi 12 punkti ja 11 lauapalli. Viskeid 38-protsendiliselt tabanud Pärnu resultatiivseim oli Ajiroghene Johnson 16 punktiga.

Tartu (7-0) ja Valmiera (6-0) on ainsad täiseduga jätkavad meeskonnad, Kalev/Cramol on neli võitu ja kaks kaotust. Pärnu (1-4) ja Keila (0-6) kuuluvad tabeli tagumisse poolde.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

korvpalliuudised

21:15

Kalev/Cramo kaotas Keilale avaveerandi, aga võitis mängu 47 punktiga

11:21

Leemet Böckler vedas koduklubi Poola kõrgliigas esimese võiduni

10:15

Kuue järjestikuse kaotusega alustanud Baskonia sai Euroliigas teise võidu

09:17

Mängupausilt naasnud Doncic viskas 44 punkti ja aitas Lakersi võidule

31.10

ERR näitab novembris esmakordselt Eesti korvpallinaiskonna mänge

31.10

Keila Coolbet oli otsustaval veerandil Läti Ülikoolist parem

31.10

Thunder ja Spurs jätkavad võimsalt

30.10

Žalgiris võttis Euroliigas pea 40-punktilise võidu

30.10

Värskel NBA meistril diagnoositi vähk

30.10

Raieste oli lauavõitluses tubli, Kullamäe pidi kaotusega leppima

30.10

Reavesi võiduvise päästis Lakersi, Jokic on ajaloolises hoos

30.10

Keila Coolbet sai eurosarjas teise napi kaotuse järjest

30.10

Iisraeli klubi jätkab Euroliiga liidrina, Monaco teenis väärt võidu

29.10

Nii Kalev/Cramo kui Tartu Ülikool said euromängus suure kaotuse

29.10

37 punkti visanud Antetokounmpo aitas Milwaukee magusa võiduni

videod

sport.err.ee uudised

22:47

Rattur võitis EM-il ka neljanda medali

22:16

ETV spordisaade, 1. november

21:57

Mikomägi maailmarekordist: poleks arvanud, et suudan seda juba sel aastal!

21:37

Sinner ei jätnud Zverevile võimalustki, finaalis on laual pilet Torinosse

21:15

Kalev/Cramo kaotas Keilale avaveerandi, aga võitis mängu 47 punktiga

20:22

Pärnu alistas Šiauliai ja kerkis liidriks, Audentes avas võiduarve

19:42

WTA finaalturniir algas Swiateki kindla võiduga

19:17

Mets ja vabalanguses St. Pauli kaotasid ka tabeli viimasele

19:00

Käsipallikoondis kaotas kontrollmängus Soomele: protsess on veel pooleli

18:22

Eesti iluuisutalent kritiseeris alaliidu otsust: kas täiskasvanud kardavad?

17:48

Malaisias esikoha teeninud Alamaa tagas pääsme Ironmani MM-ile

17:29

Lajal kaotas tasavägise mängu järel endisele maailma 21. reketile

17:16

Käsipalli noortekoondis minetas lootuse EM-finaalturniirile jõuda

16:32

Flora jõudis Kuressaare alistamisega võidu kaugusele meistritiitlist

15:50

Seeman teenis karjääri neljanda turniirivõidu

loetumad

31.10

Enok hakkab treenima Noole käe all: vestlused Vannineniga andsid kindlust Uuendatud

31.10

Kersna: Alaveri probleem pole psühholoogiline, vaid psühhiaatriline

31.10

Tippratturi näitudest avastati kõrvalekaldeid

31.10

Veel üks Soome kergejõustiklane vaatab Eesti poole

09:17

Mängupausilt naasnud Doncic viskas 44 punkti ja aitas Lakersi võidule

29.10

Teledokis "Mati Alaver – valgusest varju" tulid päevavalgele uued detailid

31.10

Tänak: Jaapanis on olulised täpsus ja kehva pidamisega toimetulek

11:43

Backhaus: Heina esitused motiveerisid mind, ma ei saa endale vigu lubada

31.10

Rahvusvaheline spordikohus tuli Vene kelgusportlastele vastu

16:32

Flora jõudis Kuressaare alistamisega võidu kaugusele meistritiitlist

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo