Suurorg tegi taas hea mängu, aga Trefli pikk võiduseeria katkes Bakuus

Enne kolmapäeva oli Sopot võitnud kaheksa mängu järjest, senise hooaja ainus kaotus tuli septembri lõpus superkarikas Lublinilt. Järgmisena võõrustab Suuroru koduklubi Gdyniat, Kalev/Cramole sõidetakse külla 19. novembril.

24 minutit väljakul viibinud Suurorg kogus 16 punkti (kahesed 3/7, kaugvisked 2/3, vabavisked 4/5), viis resultatiivset söötu ja neli lauapalli. Sopoti ridades jõudis kolmikduublile lähedale Paul Scruggs, kelle arvele jäi 21 punkti, üheksa korvisöötu ja kaheksa lauapalli.

Kodumeeskond Neftchi võitis kolmanda veerandaja 30:22, otsustava perioodi alguses viskas Sopot pooleteise minutiga kuus punkti järjest ja jõudis 79:79 viigini. Veel viis minutit enne lõpusireeni tõi Mikolaj Witlinski korv tabloole seisu 84:84, ent külalismeeskond viskas ülejäänud ajaga veel vaid kolm punkti.

