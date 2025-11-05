X!

Suurorg tegi taas hea mängu, aga Trefli pikk võiduseeria katkes Bakuus

Korvpall
Kasper Suurorg mängus Neftchi vastu
Kasper Suurorg mängus Neftchi vastu
Korvpall

Eesti korvpallikoondislase Kasper Suuroru koduklubi Sopoti Trefl pidi kolmapäeval FIBA Euroopa karikasarjas tunnistama Aserbaidžaani klubi Neftchi 92:87 paremust.

Kodumeeskond Neftchi võitis kolmanda veerandaja 30:22, otsustava perioodi alguses viskas Sopot pooleteise minutiga kuus punkti järjest ja jõudis 79:79 viigini. Veel viis minutit enne lõpusireeni tõi Mikolaj Witlinski korv tabloole seisu 84:84, ent külalismeeskond viskas ülejäänud ajaga veel vaid kolm punkti.

24 minutit väljakul viibinud Suurorg kogus 16 punkti (kahesed 3/7, kaugvisked 2/3, vabavisked 4/5), viis resultatiivset söötu ja neli lauapalli. Sopoti ridades jõudis kolmikduublile lähedale Paul Scruggs, kelle arvele jäi 21 punkti, üheksa korvisöötu ja kaheksa lauapalli.

Enne kolmapäeva oli Sopot võitnud kaheksa mängu järjest, senise hooaja ainus kaotus tuli septembri lõpus superkarikas Lublinilt. Järgmisena võõrustab Suuroru koduklubi Gdyniat, Kalev/Cramole sõidetakse külla 19. novembril.

Toimetaja: Anders Nõmm

