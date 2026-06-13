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Kullamäe oli taas üleplatsimees, aga jäi Leedus pronksita

Korvpall
Kristian Kullamäe
Kristian Kullamäe Autor/allikas: SCANPIX/IMAGO/Jan Huebner
Korvpall

Eesti korvpallikoondise tagamängija Kristian Kullamäe koduklubi Lietkabelis kaotas Leedu meistrisarja pronksiseeria neljandas mängus Neptunasele 82:91 ja pidi leppima neljanda kohaga.

Pronksiseeria kahes esimeses kohtumises üleplatsimeheks olnud Kullamäest ei visanud ka laupäeval ükski mees rohkem punkte, aga eestlase koduklubil ei õnnestunud seeria otsustavasse mängu viia.

Lietkabelis alustas mängu hästi ning oli avaveerandil 12:5 ja 19:13 ees, siis tegi külalismeeskond 11:3 minispurdi. Teisel perioodil pääses kodumeeskond taas paaril korral napilt juhtima, Neptunas viskas aga avapoolaja viimased kümme punkti ning pääses 52:42 ette.

Kolm ja pool minutit enne lõpusireeni tabas Kullamäe kaugviske, mis viis Lietkabelise üle pika aja taas 79:78 juhtima, mängu lõpp kuulus aga täielikult Neptunasele ning külalismeeskond teenis kolm-üks võiduga pronksmedalid.

34 minutit väljakul veetnud Kullamäe arvele jäi 22 punkti (kahesed 5/7, kaugvisked 4/11), neli lauapalli ja üks resultatiivne sööt. Samuti 22 punkti viskas Neptunase kasuks Läti koondislane Rihards Lomazs. Kullamäe kogus nelja pronksiseeria mänguga keskmiselt 19,5 punkti.

Toimetaja: Anders Nõmm

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