Eesti korvpallikoondislane vahetab Poolas klubi

Poola korvpalli kõrgliiga eelmise hooaja neljanda kohaga lõpetanud Gdynia Arka andis sotsiaalmeedias teada, et nendega on uueks hooajaks käed löönud Eesti koondise tagamängija Kasper Suurorg.

Suurorg mängis Poola meistrisarjas ka eelmisel hooajal, kui esindas teist sama piirkonna klubi Sopoti Trefli. Kui Trefl lõpetas põhihooaja neljanda kohaga, siis Gdynia oli kuues. Kuid kui hakati välja mängima kohti, osutus edukamas Gdynia sats: Sopot langes välja veerandfinaalis, Gdynia jõudis aga pronksiseeriasse, kus tunnistati küll kahe mängu kokkuvõttes Varssavi Dziki paremust, vahendab Õhtuleht.

24-aastane Suurorg sai eelmisel hooajal Poola liigas platsile 29 mängus keskmiselt ligi 26 minutiks. Tema keskmisteks näitajateks tulid 13,7 punkti, 3,2 lauapalli, 3 resultatiivset söötu ja 0,7 vaheltlõiget mängu kohta. Eesti koondise juuli alguses peetud MM-valikmängudes kostitas ta sloveene kaheksa ja tšehhe kuue punktiga.

1995. aastal asutatud Gdynia klubi on üheksakordne Poola meister, kusjuures aastatel 2005 – 2012 võideti kaheksa tiitlit järjest. Tõsi küll, too 2012. aasta esikoht ongi jäänud klubi jaoks seni viimaseks.

Loe pikemalt Õhtulehest.