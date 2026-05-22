Rannula tüüris Legia poolfinaali

Külalised olid suurema osa mängust eduseisus, aga viimasel veerandil viigistas Dabrowa Gornicza 8:0 spurdi tuel 78:78. Enamaks aga kodumeeskond suuteline ei olnud, Legia vastas 12:0 spurdiga ja võitis lõpuks kindlalt.

Legiat vedas 21 punkti ja kümne lauapalliga prantslasest leegionär Carl Ponsar. Jayvon Graves ja Ojars Silinš aitasid 16 ning Dominic Brewton 15 punktiga. Andrzey Pluta panus oli seitse resultatiivset söötu.

Legia eestlasest keskmängija Matthias Tass käis platsil vaid seeria ainsas kaotatud mängus, kus viibis väljakul kaheksa minutit. Võidukas võõrsilkohtumises ta koosseisu ei kuulunud.

Põhiturniiri võitnud tiitlikaitsja Legia läheb poolfinaalis vastamisi Varssavi Dziki, kes lülitas kaheksa hulgas konkurentsist Kasper Suuroru klubi Sopoti Trefli mängudega kolm-üks.

Neljapäeval jäi Trefl võõrsil alla 73:88 (32:22, 21:18, 11:24, 9:24). Suurorg mängis 30 minutit, viskas 13 punkti (kahesed 2/5, kolmesed 2/5, vabavisked 3/3), võttis kolm lauapalli, andis ühe resultatiivse söödu, tegi ühe vaheltlõike ja sai neli viga.

Küll aga oli eestlane üks kahest mängijast, kelle pluss-miinus reiting osutus selgest kaotusest hoolimata positiivseks (+3). Neist teine ehk Szymon Nowicki (samuti +3) viibis platsil aga vaid paar minutit.