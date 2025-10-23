X!

Eurosarjas 19 punkti visanud Suurorg aitas Trefli võiduni

Korvpall
Kasper Suurorg
Kasper Suurorg Autor/allikas: FIBA
Korvpall

Eesti korvpallur Kasper Suuroru koduklubi Sopoti Trefl alistas FIBA Euroopa karikasarja alagrupiturniiri teises voorus võõrsil Aserbaidžaani klubi Abseron Lionsi 99:96 (25:20, 23:29, 25:27, 26:20).

Kohtumine oli üsna tasavägine ja suurema osa viimasest veerandist juhtis kodumeeskond. Seisul 87:92 tegi Poola klubi 11:2 spurdi ja see otsustas kohtumise saatuse.

23 minutit mänginud Suurorg viskas 19 punkti (kahesed 7/9, kolmesed 0/2, vabavisked 5/6), võttis kaks lauapalli, jagas viis resultatiivset söötu, kaotas korra palli ja tegi kaks viga.

Trefli ridades oli temast resultatiivsem üksnes Mindaugas Kacinas, kes korjas 27 silma. Jakub Schenck panustas 13 punkti ja kaheksa tulemusliku sööduga. Bakuu klubi paremad olid James Frazier 24 ja De'Ondre Jackson 23 punktiga.

Kahe vooru järel on Treflil I-grupis täisedu, Kalev/Cramo ja Bakuu Neftši jätkavad võidu ja kaotusega, Abseron Lions jätkab kahe kaotusega.

Järgmisel nädalal kohtub Suuroru klubi kodus Kalev/Cramoga.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

korvpalliuudised

10:07

Eurosarjas 19 punkti visanud Suurorg aitas Trefli võiduni

09:32

Drelli klubi sai üleplatsimees Konontšuki meeskonnast kindlalt jagu

08:56

Wembanyama näitas jõudu, talendikorje avavalik kaksikduublit

08:06

Maccabi sai Euroliigas emotsionaalse võidu Reali üle

22.10

Legia naaseb Saksamaalt võiduga

22.10

Tartu Ülikool sai eurosarjas kirja esimese võidu

22.10

Leedukatest jagu saanud TSA avas Balti liigas võiduarve

22.10

NBA hakkab investoritega arutama Euroopasse laienemist

22.10

Raieste koduklubi kaotas eurosarjas Jõesaare tööandjale

22.10

NBA hooaja avamäng läks kahele lisaajale, Doncic viskas 43 punkti

21.10

Kalev/Cramo kaotas Aserbaidžaanis teise mängu lisaajal

20.10

Lakersi keskmängija tahab Sloveenia koondist esindada

20.10

Lass ja Pokk jäid kaksikduublist ühe lauapalli kaugusele

20.10

Rannula ja Tass teenisid Poolas kolmanda järjestikuse võidu

19.10

Tartu Ülikooli meeskond on alustanud hooaega hästi

videod

sport.err.ee uudised

10:07

Eurosarjas 19 punkti visanud Suurorg aitas Trefli võiduni

09:32

Drelli klubi sai üleplatsimees Konontšuki meeskonnast kindlalt jagu

08:56

Wembanyama näitas jõudu, talendikorje avavalik kaksikduublit

08:06

Maccabi sai Euroliigas emotsionaalse võidu Reali üle

00:00

Real ja Bayern jätkavad täiseduga, Inglismaa klubidel oli taas ilus õhtu

22.10

Legia naaseb Saksamaalt võiduga

22.10

ETV spordisaade, 22. oktoober

22.10

Levadia loovutas tiitliheitluses olulisi punkte Uuendatud

22.10

Tartu Ülikool sai eurosarjas kirja esimese võidu

22.10

Karelson maadles end kuni 23-aastaste MM-il pronksile

22.10

VAATA | "Pealtnägija" dokk "Mati Alaver – valgusest varju" esimene osa

22.10

Olle: kõik ahmisid iga sõna, mis medalivõidu puhul Mati suust välja tuli

22.10

Skandaalne Austria suusatreener: Alaver tundus mulle nagu KGB ohvitser

22.10

19-kordne Eesti meister: me olime õppelabor, kelle pealt tulid algteadmised

22.10

VIDEO | Paide poolkaitsja säras hiilgava kauglöögiga

loetumad

22.10

Pihl pidas Alaveriga 40-minutilise kõne: tekkis tunne, et äkki ta tulebki

22.10

Alaveri kunagine konkurent: Mati ütles, et sõi anaboolseid steroide

22.10

19-kordne Eesti meister: me olime õppelabor, kelle pealt tulid algteadmised

22.10

VAATA | "Pealtnägija" dokk "Mati Alaver – valgusest varju" esimene osa

22.10

Olle: kõik ahmisid iga sõna, mis medalivõidu puhul Mati suust välja tuli

22.10

Skandaalne Austria suusatreener: Alaver tundus mulle nagu KGB ohvitser

22.10

Levadia loovutas tiitliheitluses olulisi punkte Uuendatud

22.10

Endine võimleja: treenerid saavad olla ranged, ilma et oleksid julmad

21.10

Teinegi Itaalia jalgpalliklubi läheb maffia mõju tõttu kohtu hoole alla

22.10

NBA hooaja avamäng läks kahele lisaajale, Doncic viskas 43 punkti

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo