Eurosarjas 19 punkti visanud Suurorg aitas Trefli võiduni

Kohtumine oli üsna tasavägine ja suurema osa viimasest veerandist juhtis kodumeeskond. Seisul 87:92 tegi Poola klubi 11:2 spurdi ja see otsustas kohtumise saatuse.

23 minutit mänginud Suurorg viskas 19 punkti (kahesed 7/9, kolmesed 0/2, vabavisked 5/6), võttis kaks lauapalli, jagas viis resultatiivset söötu, kaotas korra palli ja tegi kaks viga.

Trefli ridades oli temast resultatiivsem üksnes Mindaugas Kacinas, kes korjas 27 silma. Jakub Schenck panustas 13 punkti ja kaheksa tulemusliku sööduga. Bakuu klubi paremad olid James Frazier 24 ja De'Ondre Jackson 23 punktiga.

Kahe vooru järel on Treflil I-grupis täisedu, Kalev/Cramo ja Bakuu Neftši jätkavad võidu ja kaotusega, Abseron Lions jätkab kahe kaotusega.

Järgmisel nädalal kohtub Suuroru klubi kodus Kalev/Cramoga.