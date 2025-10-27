X!

Tokyos olümpiavõitjaks tulnud Bencic pälvis nüüd veel ühe turniirivõidu

Tennis
Belinda Bencic
Belinda Bencic Autor/allikas: SCANPIX/EPA
Tennis

2021. aastal Tokyos toimunud olümpiamängudel üksikmängus kulla ja paarismängus hõbeda võitnud šveitslanna Belinda Bencic (WTA 11.) pälvis neli aastat hiljem samas linnas võidu, kui alistas WTA 500 turniiri finaalis Linda Noskova (WTA 13.) kahes setis.

28-aastane Bencic loovutas pühapäevases finaalis tšehhitarile avasetis vaid kaks geimi, teine geim algas tasavägisemalt ning naised vahetasid Bencici juhtimisel geimivõitusid kuni seisuni 4:3, mil olümpiavõitja kahe järjestikuse geimiga 6:2, 6:3 võidu vormistas.

"Viimane kord, kui siin võitsin, mängisin olümpiamängudel tühjade tribüünide ees. See ole täiesti teine õhkkond, aga mulle meeldib väga teie ees mängida. Armastan Jaapanis mängimist, olen selle turniirivõidu üle väga õnnelik," sõnas võidukas Bencic.

Tokyo turniiril suurepärast tennist näidanud Bencic lõi finaalis kuus ässa ja ei teinud ühtki topeltviga, Noskova arvele jäi küll neli ässa, aga ka kuus topeltviga. Murdevõimalusi oli Bencicil kaheksa tükki ja ta realiseeris viis, tõrjudes vastase kaheksast võimalusest seitse.

Hooaja esimeses WTA edetabelis oli šveitslanna 421. real, värskes edetabelis on ta kerkinud lausa 11. positsioonile. Sel aastal on ta võidutsenud veel Abu Dhabi WTA 500 kategooria turniiril, Wimbledoni slämmiturniiril pääses ta poolfinaali.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

