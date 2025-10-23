X!

Prantslane võttis Medvedevilt finaalikaotuse eest revanši

Tennis
Corentin Moutet
Corentin Moutet Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com
Tennis

Eelmisel nädalal Almatõs ATP 250 turniiri finaalis Corentin Moutet'i (ATP 36.) alistanud endine maailma esireket Daniil Medvedev (ATP 14.) pidi neljapäeval Viini ATP 500 turniiri kaheksandikfinaalis prantslase paremust tunnistama.

Kasahstanis igi kaks ja pool aastat kestnud ootuse turniirivõidust lõpetanud Medvedev kaotas tund ja 15 minutit kestnud avasetis kohe oma servi, ent suutis kaheksandas geimis vastu murda ning läks kiires lõppmängus 3:1 ette. Moutet võitis siis aga kuus punkti järjest.

Teises setis läks Medvedev servimurde järel 3:2 juhtima, aga ei suutnud siis kahel korral järjest oma servi hoida ning jäi 3:5 kaotusseisu. Endine esireket murdis siis ise veel ühe korra, aga kaotas kohtumise viimaseks jäänud geimis oma servi nulliga. Moutet sooritas 33 äralööki Medvedevi 21 vastu, prantslane päästis kaheksast venelase murdevõimalusest viis.

Sel hooajal viiendat korda veerandfinaali jõudnud prantslane läheb kaheksa parema seas vastamisi Lorenzo Musetti või Tomas Martin Echeverryga, Medvedevi võimalused pääseda ATP aastalõputurniirile said kaotusega valusa hoobi.

Maailma kolmas reket Alexander Zverev alistas Viinis 6:4, 6:4 itaallase Matteo Arnaldi (ATP 72.), Matteo Berrettini (ATP 59.) oli kolm tundi ja 18 minutit kestnud maratonmatši järel 7:6 (6), 6:7 (9), 6:4 üle britist Cameron Norriest (ATP 35.).

Baselis toimuval ATP 500 turniiril sai üllatuskaotuse maailma kuues reket Ben Shelton, kes jäi tunni ja 18 minutiga 3:6, 4:6 alla hispaanlasele Jaume Munarile (ATP 42.). Teisalt ei saagi seda võib-olla väga üllatavaks lugeda, sest Munar on Sheltoni alistanud nüüd kõigis tänavu toimunud kolmes omavahelises mängus. Casper Ruud (ATP 11.) nägi endise maailma kolmanda numbri Stanislas Wawrinkaga (ATP 158.) korralikult vaeva, enne kui sai 6:4, 7:6 (5) võidu.

Toimetaja: Anders Nõmm

