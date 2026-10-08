X!

Raieste koduklubi alustas Meistrite liigat suure võiduga

Korvpall
Sander Raieste
Sander Raieste Autor/allikas: UCAM Murcia CB
Korvpall

Eesti korvpallikoondislane Sander Raieste ja tema koduklubi Murcia said Meistrite liigas esimese võidu, kui alistasid Itaalia klubi Varese.

Kodupubliku ees mänginud Murcia võitis avaveerandi 16:8, aga poolajapausile mindi juba 39:22 eduseisul. Otsustaval veerandil paisus eduseis lausa 29-punktiliseks ning lõpusireeni kõlades jäi tabloole kodumeeskonna kindel 85:58 (16:8, 23:14, 27:20, 19:16) võit.

Raieste veetis platsil 19 ja pool minutit ning kogus selle ajaga kaheksa punkti (kolmesed 2/3, vabavisked 2/2), kaks lauapalli, kaks resultatiivset söötu ja kaks blokki. Lisaks jäi eestlase arvele kolm isiklikku viga ja üks pallikaotus.

Üleplatsimees oli Varese tagamängija Hunter Hale, kes kogus 17 punkti ja kuus lauapalli, Murcia eest viskas Dylan Ennis 16 punkti ja jagas viis korvisöötu.

Murcia kuulub ühte alagruppi Kreeka klubi Peristeri, Saksamaa klubi Bambergi ja itaallaste Varesega.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

korvpalliuudised

10:42

Golden State'i naiskond jõudis finaalist ühe võidu kaugusele

08:37

Raieste koduklubi alustas Meistrite liigat suure võiduga

07.10

Viimsi pidi Eesti-Läti liigas leppima ühepunktilise kaotusega

07.10

Drell tõusis eurosarjas üleplatsimeheks

07.10

Kalev alistas võimsa viimase veerandaja toel Türgi klubi

07.10

TalTech sai Põhja-Euroopa liigas esimese kaotuse

07.10

Kotsari kaksikduubel aitas Yokohama võidule

07.10

Euroliiga lükkas NBA ühinemisplaani tagasi

07.10

Tiitlikaitsja TSA pidi uue hooaja avamängus kaotusega leppima

06.10

Tartu andis eurosarja avamängus Varssavile võidu kätte juba avaperioodil

06.10

Böckleri klubi hooaeg algas napi kaotusega

05.10

Bigbank/Kalev alustab eurosarja: oleme autsaiderid, saame natuke riskida

05.10

Kuusmaa esimese euromängu eel: nüüd on reaalsus käes

05.10

Bratka kerkis Suurbritannias hooaja avamängus üleplatsinaiseks

05.10

Viimsi korvpalliklubiga liitus ameeriklasest ääremängija

videod

sport.err.ee uudised

11:58

Tamm langes Hiinas veerandfinaalis konkurentsist

11:19

Saalijalgpallikoondis valmistub oktoobrikuisteks MM-valikmängudeks

10:42

Golden State'i naiskond jõudis finaalist ühe võidu kaugusele

10:01

Karuks: raadiosport oli, on ja jääb!

09:11

Eesti kurlingunaiskond alustab Tallinnas EM-i peaproovi

08:37

Raieste koduklubi alustas Meistrite liigat suure võiduga

08:05

Eestlased tulid seiklusspordis maailmameistriks

07.10

Serviti ja Kehra võtsid koduseinte vahel võidud

07.10

Viimsi pidi Eesti-Läti liigas leppima ühepunktilise kaotusega

07.10

Drell tõusis eurosarjas üleplatsimeheks

07.10

ETV spordisaade, 7. oktoober

07.10

Kalev alistas võimsa viimase veerandaja toel Türgi klubi

07.10

TalTech sai Põhja-Euroopa liigas esimese kaotuse

07.10

Levadia võidus sai jala valgeks üheksa erinevat mängijat

07.10

WA avaldas aasta kergejõustiklaste kandidaadid

loetumad

07.10

Kalev alistas võimsa viimase veerandaja toel Türgi klubi

07.10

Drell tõusis eurosarjas üleplatsimeheks

07.10

Ronaldo: väärin karistust, aga treener reetis mind

06.10

Kõva võitlus tõi Eestile Islandi vastu viigipunkti ka koduväljakul

07.10

Jalgpalli maailmameister naaseb kolme aasta järel väljakule

07.10

Messi jättis koondisega hüvasti: tahaksin igavesti mängida

07.10

Vene suusatäht Korosteljov lubatakse MK-etappidele

06.10

Hyundai ja Neuville'i jaoks terendab WRC-s vaheaasta

07.10

Euroliiga lükkas NBA ühinemisplaani tagasi

08:05

Eestlased tulid seiklusspordis maailmameistriks

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo