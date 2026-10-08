Raieste koduklubi alustas Meistrite liigat suure võiduga

Eesti korvpallikoondislane Sander Raieste ja tema koduklubi Murcia said Meistrite liigas esimese võidu, kui alistasid Itaalia klubi Varese.

Kodupubliku ees mänginud Murcia võitis avaveerandi 16:8, aga poolajapausile mindi juba 39:22 eduseisul. Otsustaval veerandil paisus eduseis lausa 29-punktiliseks ning lõpusireeni kõlades jäi tabloole kodumeeskonna kindel 85:58 (16:8, 23:14, 27:20, 19:16) võit.

Raieste veetis platsil 19 ja pool minutit ning kogus selle ajaga kaheksa punkti (kolmesed 2/3, vabavisked 2/2), kaks lauapalli, kaks resultatiivset söötu ja kaks blokki. Lisaks jäi eestlase arvele kolm isiklikku viga ja üks pallikaotus.

Üleplatsimees oli Varese tagamängija Hunter Hale, kes kogus 17 punkti ja kuus lauapalli, Murcia eest viskas Dylan Ennis 16 punkti ja jagas viis korvisöötu.

Murcia kuulub ühte alagruppi Kreeka klubi Peristeri, Saksamaa klubi Bambergi ja itaallaste Varesega.