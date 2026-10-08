X!

Eestlased tulid seiklusspordis maailmameistriks

Teised alad
Estonian ACE La Sportiva (vasakult): Tauno Riibak, Rain Eensaar, Reeda Tuula-Fjodorov ja Timmo Tammemäe
Estonian ACE La Sportiva (vasakult): Tauno Riibak, Rain Eensaar, Reeda Tuula-Fjodorov ja Timmo Tammemäe Autor/allikas: ARWS - Adventure Racing World Series
Teised alad

Eesti tiim koosseisus Rain Eensaar, Reeda Tuula-Fjodorov, Tauno Riibak ja Timmo Tammemäe võitis Korsikal toimuvatel seiklusspordi tiitlivõistlustel maailmameistritiitli.

Maailma edetabeli liidrist, Prantsuste tiimist 400team Altore möödus Estonian Ace La Sportiva alles eelviimasel lõigul. Neljapäeva varahommikul alanud enam kui 500 kilomeetri pikkuse ning 20 000 tõusumeetriga üliraske raja läbimine võttis aega kuus päeva kaheksa tundi ja 45 minutit, vahendab Marathon100.com.

Mullustel MM-võistlustel Kanadas jäi eestlaste saagiks hõbemedal.

Eestlaste edukat päeva jätkas ka siinne tiim Tactical Foodpack (Lauri Tammemäe, Anita Lehmann, Arvi Anton, Andris Ansabergs), kes teenis väärt kolmanda kohaga maailmameistrivõistluste pronksmedali.

Korsikal toimunud tiitlivõistlustel osales 98 tiimi.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

viimased uudised

11:58

Tamm langes Hiinas veerandfinaalis konkurentsist

11:19

Saalijalgpallikoondis valmistub oktoobrikuisteks MM-valikmängudeks

10:42

Golden State'i naiskond jõudis finaalist ühe võidu kaugusele

10:01

Karuks: raadiosport oli, on ja jääb!

09:11

Eesti kurlingunaiskond alustab Tallinnas EM-i peaproovi

08:37

Raieste koduklubi alustas Meistrite liigat suure võiduga

08:05

Eestlased tulid seiklusspordis maailmameistriks

07.10

Serviti ja Kehra võtsid koduseinte vahel võidud

07.10

Viimsi pidi Eesti-Läti liigas leppima ühepunktilise kaotusega

07.10

Drell tõusis eurosarjas üleplatsimeheks

etv spordisaade

ülekannete kava

vaata järele

VAATA ÜLEKANDEID

kuula spordisaadet

kuula podcasti

raadiouudised

29.09

Meeste hokiliiga play-off'i seeriad muudetakse seitsmemänguliseks

21.09

Emma Triin Seer pürgib kõrgesse mängu: nukrutsemiseks aega pole

07.09

Andri Aganits: peame olema need, kes ise otsustavad mänge

07.09

Nõmme Unitedi tegevjuht uuest peatreenerist: Eric ei kõhelnud hetkekski

07.09

Tartu võrkpallijuht koondisest: minu meelest ei ole meil X-faktoriga mängijat

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

07.10

Kalev alistas võimsa viimase veerandaja toel Türgi klubi

07.10

Drell tõusis eurosarjas üleplatsimeheks

07.10

Ronaldo: väärin karistust, aga treener reetis mind

06.10

Kõva võitlus tõi Eestile Islandi vastu viigipunkti ka koduväljakul

07.10

Jalgpalli maailmameister naaseb kolme aasta järel väljakule

07.10

Messi jättis koondisega hüvasti: tahaksin igavesti mängida

07.10

Vene suusatäht Korosteljov lubatakse MK-etappidele

06.10

Hyundai ja Neuville'i jaoks terendab WRC-s vaheaasta

07.10

Euroliiga lükkas NBA ühinemisplaani tagasi

08:05

Eestlased tulid seiklusspordis maailmameistriks

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo