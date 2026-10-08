Eestlased tulid seiklusspordis maailmameistriks

Eesti tiim koosseisus Rain Eensaar, Reeda Tuula-Fjodorov, Tauno Riibak ja Timmo Tammemäe võitis Korsikal toimuvatel seiklusspordi tiitlivõistlustel maailmameistritiitli.

Maailma edetabeli liidrist, Prantsuste tiimist 400team Altore möödus Estonian Ace La Sportiva alles eelviimasel lõigul. Neljapäeva varahommikul alanud enam kui 500 kilomeetri pikkuse ning 20 000 tõusumeetriga üliraske raja läbimine võttis aega kuus päeva kaheksa tundi ja 45 minutit, vahendab Marathon100.com.

Mullustel MM-võistlustel Kanadas jäi eestlaste saagiks hõbemedal.

Eestlaste edukat päeva jätkas ka siinne tiim Tactical Foodpack (Lauri Tammemäe, Anita Lehmann, Arvi Anton, Andris Ansabergs), kes teenis väärt kolmanda kohaga maailmameistrivõistluste pronksmedali.

Korsikal toimunud tiitlivõistlustel osales 98 tiimi.