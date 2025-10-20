X!

Endise maailma esireketi pikaks veninud võidupõud sai lõpu

Tennis
Daniil Medvedev võidukarikaga.
Daniil Medvedev võidukarikaga. Autor/allikas: DaniilMedwed/X
Tennis

Endine maailma esireket Daniil Medvedev (ATP 14.) lõpetas ligi kaks ja pool aastat kestnud ootuse, kui alistas Almatõs toimunud ATP 250 turniiri finaalis prantslase Corentin Moutet'i (ATP 36.) 7:5, 4:6, 6:3.

Venelane sooritas kahes esimeses setis 13 lihtviga Moutet'i nelja vastu, kuid lõi otsustavas setis kolm ässa ja kallutas seti enda kasuks kaheksanda geimi murdega.

Medvedevi eelmine tiitlivõit sündis 2023. aasta maikuus, mil ta triumfeeris Rooma Mastersil. "Jätkasin naljakat traditsiooni – 21 tiitlit 21. erinevas linnas," märkis ta autasustamisel. "Ma ei saa tänase etteastega täiesti rahule jääda. Samas olulistel hetkedel mängisin suurepäraselt ja sellest piisas."

Stockholmi 250 turniiril, kus osales ka Eesti esireket Mark Lajal (ATP 147.), krooniti võitjaks norralane Casper Ruud (ATP 11.), kes sai finaalis 6:2, 6:3 jagu prantslasest Ugo Humbert'ist (ATP 24.).

Sama kategooria turniiri Brüsselis võitis kanadalane Felix Auger-Aliassime (ATP 12.), kes mängis finaalis üle tšehh Jiri Lehecka (ATP 17.) 7:6 (2), 6:7 (6), 6:2.

Ruudil ja Auger-Aliassimel on nüüd auhinnakapis vastavalt 14 ja kaheksa ATP üksikmängu tiitlit.

Toimetaja: Henrik Laever

