VIDEO | Neuville'i kokkupõrge sillaga lõpetas päeva esimese katse varakult

Thierry Neuville ja Martijn Wydaeghe sattusid Kesk-Euroopa rallil õnnetusse
Thierry Neuville ja Martijn Wydaeghe sattusid Kesk-Euroopa rallil õnnetusse Autor/allikas: Kuvatõmmis/RallyTV
Kesk-Euroopa MM-ralli pühapäevane võistluspäev sai ootamatu alguse, kui päeva esimene kiiruskatse tühistati pärast neljandana rajale läinud Thierry Neuville'i kokkupõrget sillaga.

Jahedal pühapäeva hommikul oli rajale pääsenud neli sõitjat, aga Thierry Neuville (Hyundai) läks vasakus kurvis libisema ning põrutas vastu sillapiiret. Kokkupõrge oli niivõrd karm, et korraldajad otsustasid katse pooleli jätta ning teiseks läbimiseks tee läbitavaks teha.

Neuville ja kaardilugeja Martijn Wydaeghe tulid koheselt autost välja ning tõsiseid vigastusi ei saanud.

"Meie legend oli natuke liiga kiire, tee oli kitsas ja enne kurvi oli juba alajuhitavust. Kurv oli teravam, kui ootasin ja siis oli juba liiga hilja. Päris korralik kokkupõrge, üsna valus on, aga vaatame üle," sõnas Neuville pärast õnnetust.

Valitsevate maailmameistrite ralli Kesk-Euroopas oli õnnetu, sest reedel oli neil karmil Col de Jani katsel suisa kaks momenti, kui Neuville kaotas esmalt rehvi ning kahjustas mõni kilomeeter pärast seda ka auto vedrustust. Belglane oli kõrgest mängust langenud, aga kokkupõrge sillaga kindlustas sisuliselt Toyotale ka tootjate MM-tiitli.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

2025 ralli mm-etapid

23.-26. jaanuar Monte Carlo ralli

13.-16. veebruar Rootsi ralli

20.-23. märts Keenia ralli

24.-27. aprill Kanaari saarte ralli

15.-18. mai Portugali ralli

5.-8. juuni Sardiinia ralli

26.-29. juuni Kreeka ralli

17.-20. juuli Eesti ralli

31. juuli – 3. august Soome ralli

28.-31. august Paraguay ralli

11.-14. september Tšiili ralli

16.-19. oktoober Kesk-Euroopa ralli

6.-9. november Jaapani ralli

27.-30. november Saudi Araabia ralli

