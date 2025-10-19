VIDEO | Neuville'i kokkupõrge sillaga lõpetas päeva esimese katse varakult

Jahedal pühapäeva hommikul oli rajale pääsenud neli sõitjat, aga Thierry Neuville (Hyundai) läks vasakus kurvis libisema ning põrutas vastu sillapiiret. Kokkupõrge oli niivõrd karm, et korraldajad otsustasid katse pooleli jätta ning teiseks läbimiseks tee läbitavaks teha.

Neuville ja kaardilugeja Martijn Wydaeghe tulid koheselt autost välja ning tõsiseid vigastusi ei saanud.

"Meie legend oli natuke liiga kiire, tee oli kitsas ja enne kurvi oli juba alajuhitavust. Kurv oli teravam, kui ootasin ja siis oli juba liiga hilja. Päris korralik kokkupõrge, üsna valus on, aga vaatame üle," sõnas Neuville pärast õnnetust.

Valitsevate maailmameistrite ralli Kesk-Euroopas oli õnnetu, sest reedel oli neil karmil Col de Jani katsel suisa kaks momenti, kui Neuville kaotas esmalt rehvi ning kahjustas mõni kilomeeter pärast seda ka auto vedrustust. Belglane oli kõrgest mängust langenud, aga kokkupõrge sillaga kindlustas sisuliselt Toyotale ka tootjate MM-tiitli.