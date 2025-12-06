Hooaja viimase ralli võitnud Neuville: oleksin peaaegu alla andnud

2024. aastal autoralli maailmameistriks tulnud Thierry Neuville'i (Hyundai) hooaeg tiitlikaitsjana möödus keeruliselt, aga belglane lõpetas aasta positiivsemas toonis, kui teenis Saudi Araabia MM-rallil oma ainsa võidu.

Neuville alustas tänavust autoralli MM-sarja hooaja kuuenda kohaga, aga pääses järgmisel kahel rallil pjedestaali madalaimale astmele. Paraku ei õnnestunudki tal terve hooaja vältel kõrgemale astuda ning ta teenis veel kahel korral kolmanda koha, kuid pidi hooaja lõpus kahel järjestikusel rallil katkestama.

Hooaeg sai vähemalt võiduka lõpu, kui belglane võidutses Saudi Araabia mõõduvõtul. Kokkuvõttes kogus valitsev maailmameister 194 punkti, millega pälvis MM-sarja üldarvestuses viienda koha. "Ausalt öeldes oli [Saudi Araabia ralli] võiduks. Hooaeg võidukalt lõpetada tekitab hea tunde ja oleme õnnelikud, et saime vähemalt ühe võidu kätte," ütles Neuville portaalile DirtFish. "Aga pigem olen õnnelik, et see hooaeg läbi sai."

"Energia on otsas, jõudu pole. Viimastel rallidel võitlesin kõvasti, et motivatsiooni leida ja ma ei ole seda varem kaotanud. Aga hooaja lõpp oli nii keeruline, et ootasin lihtsalt, et see läbi saaks."

Hyundai jäi selgelt Toyotale alla ning jaapani tootja teenis enam kui 200-punktise eduga viienda järjestikuse tootjate tiitli. "Väga raske oli võistkonda nii näha. Ma ei kaotanud usku, aga väga palju puudu ei jäänud," tõdes Neuville. "Järgmise hooaja osas ma liialt optimistlik ei ole, meil on vaid loetud nädalad, et 2026. aasta hooajaks valmis olla."

2019. aasta maailmameister Ott Tänak astub tuleval aastal MM-sarjast eemale ning Hyundai asendab eestlase kolme mehega: Neuville'i ja Adrien Fourmaux' kõrval sõidavad kolmanda autoga Dani Sordo, Esapekka Lappi kui Hayden Paddon.

Autoralli MM-sarja hooaeg algab jaanuari lõpus Monte Carlo ralliga.