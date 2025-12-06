X!

Hooaja viimase ralli võitnud Neuville: oleksin peaaegu alla andnud

Autoralli
Thierry Neuville
Thierry Neuville Autor/allikas: Hyundai Motorsport
Autoralli

2024. aastal autoralli maailmameistriks tulnud Thierry Neuville'i (Hyundai) hooaeg tiitlikaitsjana möödus keeruliselt, aga belglane lõpetas aasta positiivsemas toonis, kui teenis Saudi Araabia MM-rallil oma ainsa võidu.

Neuville alustas tänavust autoralli MM-sarja hooaja kuuenda kohaga, aga pääses järgmisel kahel rallil pjedestaali madalaimale astmele. Paraku ei õnnestunudki tal terve hooaja vältel kõrgemale astuda ning ta teenis veel kahel korral kolmanda koha, kuid pidi hooaja lõpus kahel järjestikusel rallil katkestama.

Hooaeg sai vähemalt võiduka lõpu, kui belglane võidutses Saudi Araabia mõõduvõtul. Kokkuvõttes kogus valitsev maailmameister 194 punkti, millega pälvis MM-sarja üldarvestuses viienda koha. "Ausalt öeldes oli [Saudi Araabia ralli] võiduks. Hooaeg võidukalt lõpetada tekitab hea tunde ja oleme õnnelikud, et saime vähemalt ühe võidu kätte," ütles Neuville portaalile DirtFish. "Aga pigem olen õnnelik, et see hooaeg läbi sai."

"Energia on otsas, jõudu pole. Viimastel rallidel võitlesin kõvasti, et motivatsiooni leida ja ma ei ole seda varem kaotanud. Aga hooaja lõpp oli nii keeruline, et ootasin lihtsalt, et see läbi saaks."

Hyundai jäi selgelt Toyotale alla ning jaapani tootja teenis enam kui 200-punktise eduga viienda järjestikuse tootjate tiitli. "Väga raske oli võistkonda nii näha. Ma ei kaotanud usku, aga väga palju puudu ei jäänud," tõdes Neuville. "Järgmise hooaja osas ma liialt optimistlik ei ole, meil on vaid loetud nädalad, et 2026. aasta hooajaks valmis olla."

2019. aasta maailmameister Ott Tänak astub tuleval aastal MM-sarjast eemale ning Hyundai asendab eestlase kolme mehega: Neuville'i ja Adrien Fourmaux' kõrval sõidavad kolmanda autoga Dani Sordo, Esapekka Lappi kui Hayden Paddon.

Autoralli MM-sarja hooaeg algab jaanuari lõpus Monte Carlo ralliga.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

2025 ralli mm-etapid

23.-26. jaanuar Monte Carlo ralli

13.-16. veebruar Rootsi ralli

20.-23. märts Keenia ralli

24.-27. aprill Kanaari saarte ralli

15.-18. mai Portugali ralli

5.-8. juuni Sardiinia ralli

26.-29. juuni Kreeka ralli

17.-20. juuli Eesti ralli

31. juuli – 3. august Soome ralli

28.-31. august Paraguay ralli

11.-14. september Tšiili ralli

16.-19. oktoober Kesk-Euroopa ralli

6.-9. november Jaapani ralli

27.-30. november Saudi Araabia ralli

viimased ralliuudised

06.12

Hooaja viimase ralli võitnud Neuville: oleksin peaaegu alla andnud

05.12

Hyundai tõi Lappi, Sordo ja Paddoni tagasi MM-sarja Tänakut asendama

03.12

Autoralli Eesti meistrivõistlustel sõidetakse järgmisel aastal kuus etappi

02.12

Tänak ei osale järgmisel aastal ühelgi MM-rallil

02.12

Vormelipiloot Rovanperä: saavutasin kõik, mis tahtsin

01.12

Paltser: kõik rallisõbrad ootavad, et Ott ja Martin tuleksid tagasi

29.11

Tänak: ma ei keera rallile selga, aga vaatame, kuhu suunas see spordiala liigub

29.11

Üheksas MM-tiitel tõstis Ogier' Loebiga samale pulgale

29.11

Ogier krooniti taas maailmameistriks, hooaja viimase ralli võitis Neuville

28.11

Tänak: see ralli on loterii ja meil polnud head piletit

27.11

Tänak: meil on kiirust juurde vaja

27.11

VIDEO | Tänak võttis kõrvalistmele jalgpalli Euroopa meistri

26.11

Tänak sai Saudi Araabia testikatsel viienda koha

26.11

FIA kehtestas rallimeeste puhkeaegade pikkuse

25.11

Neuville sai Saudi Araabias trahvikviitungi

sport.err.ee uudised

10:47

Östersundis võidutsenud Botn auhinnarahast: see on täiesti jabur summa!

10:11

Madridi Real lagunes kodupubliku ees

09:38

LeBron võttis otsustavatel hetkedel üle ja kindlustas Lakersile võidu

08:59

Tormis Laine piirdus Beaver Creekis ühe laskumisega

08:27

Veesaar tegi Georgetowni vastu suure kaksikduubli

08:02

Eesti epeenaiskond teenis Vancouveri MK-etapil esikoha Uuendatud

07.12

Gerd Kanteri poeg astub tasapisi isa jälgedes: täna sain uue rekordi

07.12

Henry Hein: järgmisel suvel on Eneli pikaraja EM-il üks favoriitidest

07.12

Jefimova: Ralfi medal andis mulle motivatsioonilaksu

07.12

Naiste saalihokikoondis avas MM-il võiduarve

07.12

Jefimova ja Tribuntsov võitsid lühiraja EM-il kuldmedalid Uuendatud

07.12

Aigro sai Wislas 28. koha Uuendatud

07.12

Võru Barrus teenis Balti liigas võidulisa

07.12

Heina koduklubi kaotas suurimale rivaalile

07.12

Drell ja Joventut maitsesid võidurõõmu

07.12

Norra tegi jälle puhta töö, multitalent sai esimese etapivõidu Uuendatud

07.12

Põlva Serviti tuli 15. korda Eesti karikavõitjaks

07.12

Liiv lõpetas 500 meetri distantsil teises kümnes

07.12

Lamparter teenis karjääri 20. MK-etapivõidu, Ilves sai 27. koha Uuendatud

07.12

Östersundi jälitussõidu võitis Fillon Maillet, Siimer tõusis kuus kohta Uuendatud

loetumad

07.12

Jefimova ja Tribuntsov võitsid lühiraja EM-il kuldmedalid Uuendatud

07.12

Heino Enden: ma ei usu, et meil on praegu šanssi MM-finaalturniirile jõuda

07.12

Vormel-1 maailmameistriks krooniti Lando Norris

07.12

Hauser võttis kolmeaastase vaheaja järel etapivõidu, Ermits punktidele Uuendatud

07.12

Östersundi jälitussõidu võitis Fillon Maillet, Siimer tõusis kuus kohta Uuendatud

07.12

Lamparter teenis karjääri 20. MK-etapivõidu, Ilves sai 27. koha Uuendatud

07.12

Gerd Kanteri poeg astub tasapisi isa jälgedes: täna sain uue rekordi

08:02

Eesti epeenaiskond teenis Vancouveri MK-etapil esikoha Uuendatud

07.12

Jefimova: Ralfi medal andis mulle motivatsioonilaksu

07.12

Norra tegi jälle puhta töö, multitalent sai esimese etapivõidu Uuendatud

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo