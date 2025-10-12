Gauff võitis Hiinas oma teise WTA 1000 turniiri

Seejuures teise seti alguses jäi Gauff kohe kahe murdega taha, jõudis viigini, aga jäi siis uuesti taha 3:5. Järgnenud nelja geimi peale õnnestus Pegulal teenida aga vaid neli punkti.

Pegulat vedas alt esimene serv, mis töötas vaid 51-protsendiliselt ja teiselt servilt õnnestus tal teenida kõigest 32 protsenti punktidest. Gauff oli märksa kindlam ja kasutas kaheksast murdepallist koguni kuus ära.

21-aastase Gauffi jaoks oli tegemist aasta esimene WTA 1000 turniirivõiduga, sest nii Madridi kui ka Rooma saviväljakuturniiridel oli ta finaalis kaotanud. Varasemalt on võitnud Gauff WTA 1000 turniiri Hiinas ka mullu, kui tegi seda Pekingis.

31-aastane Pegula kaotas kolmanda WTA 1000 finaali järjest: nii mullu Cincinnatis kui ka tänavu kevadel Miamis pidi ta otsustavas lahingus tunnistama Arina Sabalenka paremust.