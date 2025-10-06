Õed Kaasikud: mida olümpiale lähemal, seda teravam vorm võiks olla

Mullu Trondheimi maailmameistrivõistlustel osalenud Keidy ja Kaidy Kaasiku on valmis uueks murdmaasuusatamise MK-hooajaks ning üritavad tippvormi jõuda Milano Cortina olümpiamängudeks.

Õed Kaasikud on tulevaks hooajaks valmistunud kodumaal ning on võrreldes eelmise hooajaga intensiivsust tõstnud. "Suvi on möödunud hästi, ettevalmistuse oleme saanud ära teha ja tagasilööke pole olnud. Haige ka ei ole, see on ka väga tähtis meile," ütles Keidy Kaasiku ERR-ile.

Keidy ja Kaidy pälvisid kevadel Trondheimis toimunud suusaalade MM-il teatesõidus koos Mariel Merlii Pullese ja Teesi Tuulega teatesõidus 11. koha, mis tähistab Eesti naiskonna parimat tulemust tiitlivõistlustel. Kaidy saavutas veel 10 km klassikasõidus 19. koha, mis tähistas tema karjääri parimat tulemust.

Kas mullune edu tekitab tänavuseks hooajaks rohkem survet? "Loodan, et väga palju ei too, aga kuklas natuke on see olemas," vastas Kaidy Kaasiku.

Õed on saanud hooajaks valmistuda ilma suuremate probleemidega, aga kas see tähendab, et nad on kohe novembri lõpus Rukal toimuvaks MK-etapiks tippvormis? "Rukas ma nii kindel ei ole, sest tavaliselt on uuel aastal meil paremad sõidud. Sihiks sinnapoole, olümpia ikkagi," vastas Keidy.

"Esimesed stardid võtavad natuke aega, et ennast käima saada. Mida olümpiale lähemal, seda teravam võiks vorm olla," lisas Kaidy.

Murdmaasuusatamise MK-sarja hooaeg algab 28. novembril Rukal, Milano Cortina taliolümpiamängud toimuvad 7.-22. veebruarini.