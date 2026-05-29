X!

MK-sarja üldvõitja Jeanmonnot käis planeeritud operatsioonil

Laskesuusatamine
Lou Jeanmonnot
Lou Jeanmonnot Autor/allikas: SCANPIX / dpa/picture-alliance
Laskesuusatamine

Laskesuusatamise maailmakarikasarja tänavuse hooaja üldvõitja Lou Jeanmonnot läbis neljapäeval silmaoperatsiooni, et vabaneda kontaktläätsedest.

Väljaanne Le Progres vahendas, et 27-aastasele prantslannale tehti operatsioon Šveitsi piiri ääres Doubsi vallas, mis on ühtlasi tema kodukoht. Tegemist oli planeeritud protseduuriga kahe hooaja vahel.

Jeanmonnot rääkis silmadega seotud probleemidest hooaja viimasel MK-etapil Oslo Holmenkollenis. "Ma uurin, mida saan järgmiseks hooajaks parandada: kas oma püssi või oma nägemist," sõnas ta väljaandele La Chaine l'Equipe.

"Ma kannan kontaktläätsi ja ma arvan, et midagi peab muutuma. [--]. Ma talun neid aina vähem ja kaalun operatsiooni. See tekitab pisut stressi, sest [nägemine] on ühtlasi ka mu töövahend."

Jeamonnot krooniti lõppenud hooajal MK-sarja üldvõitjaks. Kahel eelmisel hooajal teiseks jäänud prantslanna haaras ühtlasi väiksed kristallgloobused ka tavadistantside, sprintide ja jälitussõitude arvestuses.

Milano Cortina olümpiamängudel tuli ta Prantsusmaa võistkonna koosseisus kuldmedalile teatesõidus ja segateatesõidus, tavadistantsilt lisandus hõbe ja sprindist pronks. Jälitussõidus tuli esimesena pjedestaalilt välja jääda.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

laskesuusauudised

12:47

MK-sarja üldvõitja Jeanmonnot käis planeeritud operatsioonil

25.05

Laskesuusatajad näitasid Jõgeval head võhma

15.05

Spordikohus arutas Venemaa laskesuusatajate olukorda

12.05

Koondisekutseta jäänud Talihärm: minu jaoks ei ole see olukord õnneks või kahjuks uus

12.05

Eesti laskesuusakoondis alustas Otepääl suvist ettevalmistust

12.05

Johannes Thingnes Bö avab kodulinnas veinilokaali

07.05

Eesti laskesuusajuhina jätkab Tarmo Kärsna

04.05

Treener Aita Pääsuke: hirmurohke lapsepõlv karastas ja sundis pingutama

29.04

Laskesuusatamise valitsev maailmameister ei pääsenud Norra koondisesse

11.04

Norra laskesuusakoondised vahetasid treenereid, Tandrevold pisarais

09.04

Laskesuusarahvas valis parimateks Ermitsa ja Siimeri

09.04

Austria suusaliit peab läbirääkimisi Simon Ederiga

08.04

Eesti laskesuusakoondised jätkavad seniste treeneritega

01.04

Norra laskesuusakoondis sai uue juhi

29.03

Jacquelin vahetab suusad ja püssi jalgratta vastu

sport.err.ee uudised

13:06

Võidukas nooleviskaja Kruusvee tegi Eesti dartsi ajalugu

12:47

MK-sarja üldvõitja Jeanmonnot käis planeeritud operatsioonil

12:28

Suri mitmekordne Stanley karikavõitja Claude Lemieux

11:38

Kregor Hermeti karjäär jätkub Prantsusmaal

10:58

Jaapanis juhib Evans, Jürgenson oma seltskonna kolmas

10:23

Eesti sai õiguse korraldada jäähoki MM-i esimese divisjoni A-grupi turniir

10:12

Finaalseerias kolm väravat löönud Kubassova tuli taas Ungari meistriks

09:44

Mihkels kahetseb viimases kurvis tehtud otsust

09:17

Reedel selgub Eesti korvpallimeister

08:48

NBA lääne finaalseeria läheb otsustavasse mängu

08:11

Mai Narva sai EM-il esimese kaotuse

00:14

Norra pidas Läti survele vastu ja pääses esmakordselt MM-i poolfinaali

28.05

Võrkpallikoondise debütant kerkis võidumängus Läti vastu resultatiivseimaks

28.05

Tunjov leidis Itaalias juba seitsmenda klubi

28.05

ETV spordisaade, 28. mai

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo