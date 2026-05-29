MK-sarja üldvõitja Jeanmonnot käis planeeritud operatsioonil

Väljaanne Le Progres vahendas, et 27-aastasele prantslannale tehti operatsioon Šveitsi piiri ääres Doubsi vallas, mis on ühtlasi tema kodukoht. Tegemist oli planeeritud protseduuriga kahe hooaja vahel.

Jeanmonnot rääkis silmadega seotud probleemidest hooaja viimasel MK-etapil Oslo Holmenkollenis. "Ma uurin, mida saan järgmiseks hooajaks parandada: kas oma püssi või oma nägemist," sõnas ta väljaandele La Chaine l'Equipe.

"Ma kannan kontaktläätsi ja ma arvan, et midagi peab muutuma. [--]. Ma talun neid aina vähem ja kaalun operatsiooni. See tekitab pisut stressi, sest [nägemine] on ühtlasi ka mu töövahend."

Jeamonnot krooniti lõppenud hooajal MK-sarja üldvõitjaks. Kahel eelmisel hooajal teiseks jäänud prantslanna haaras ühtlasi väiksed kristallgloobused ka tavadistantside, sprintide ja jälitussõitude arvestuses.

Milano Cortina olümpiamängudel tuli ta Prantsusmaa võistkonna koosseisus kuldmedalile teatesõidus ja segateatesõidus, tavadistantsilt lisandus hõbe ja sprindist pronks. Jälitussõidus tuli esimesena pjedestaalilt välja jääda.