Seeman ja Malõgina alustasid ITF-i turniiril võidukalt

Johannes Seeman.
Johannes Seeman. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti tennisistid Johannes Seeman ja Elena Malõgina teenisid teisipäeval ITF-i paarismänguturniiridel võite.

Seeman ja prantslane Constantin Bittoun Kouzmine alustasid Prantsusmaal Plaisiris toimuval M25 turniiril vinge võiduga, kui alistasid avaringis esimese asetuse saanud Ben Jonesi ja Hamish Stewarti 6:4, 6:4. Seeman ja paariline jäid kaotusseisu vaid korra, kui britid teise seti esimese geimi võitsid.

Seemani ja kodupubliku ees mängiva Kouzmine järgmisteks vastasteks on taas britid, Alastair Gray ja Harry Rock teenisid avaringis kahesetilise võidu.

Eesti naiste esireket Elena Malõgina mängib Bukarestis W75 turniiril ning sai samuti võidurõõmu tunda, kui alistas koos rumeenlannast paarilise Alexandra Irina Angheliga Adriana Reami ja Sofia Rocchetti 6:3, 6:1.

Malõgina ja rumeenlanna vastased kaheksandikfinaalis selguvad kolmapäeva ennelõunal.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

