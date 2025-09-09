X!

Naiste käsipalli meistriliiga alustab: oleme seda pikalt oodanud

Käsipall
SK Tapa (mustas) ja Mella (punases)
SK Tapa (mustas) ja Mella (punases) Autor/allikas: Sten Reinvart/SK Tapa/Eesti Käsipalliliit
Käsipall

Sel kolmapäeval alustab naiste käsipalli meistriliiga hooaeg, kui esimeses voorus lähevad vastamisi Mistra ja HC Tabasalu ning Käsipalliklubi Mella ja SK Tapa/Tapa valla Spordikool.

Eesti naiste käsipalli ajaloo edukaim klubi Mella on viimastel aastatel kaotanud nii mõnegi tähtmängija Leetu, kui viimaste aastate jooksul on sinna liikunud koondislased Darja Belokurova ja Inga Bušina. Eelmine hooaeg lõpetati Mistra järel hõbemedaliga.

SK Tapa suutis kevadel pronksiseerias Mustamäe Käsipalliklubi alistada ning sel sügisel jätkatakse suuresti oma kodulinna naistega.

"Oleme korralikult treeninud ning eks Mella vastu on aastaid juba mängitud ja midagi erilist ongi enne hooaja algust raske välja tuua," alustas SK Tapa tagamängija Mia-Marii Tedrekull. "Hea meel on taas platsile naasta, olen juba pikalt esimest kohtumist oodanud. Suuresti on meie põhituumik säilinud samana ning positiivne on see, et meil on teatud järjepidevus, mida loodame enda tugevusena kasutada."

Viimastel aastatel Maarja Treimani juhtimisel Eesti edukaima klubi tiitli üle võtnud Mistra jätkab ka sel hooajal nii kohalikus kui Balti mere liigas. Hooaja eel peeti edukas turniir Lätis ning naiskonna treener Toomas Heinla ütles välja, et kodumaal minnakse igat kohtumist kindlasti võitma.

Mõneaastase pausi järel naaseb meistriliigasse HC Tabasalu, kelle koosseisus on sarnaselt Tapale enamus kodus kasvatatud tüdrukud. "Esimene mäng on hea proovikivi meile," kommenteeris Tabasalu mängija Gertu Jõhvikas. "Peame oma koostöö natukene vanemate ning nooremate pallurite vahel paika saama. Usun, et saame selle matši pealt head järeldused järgnevaks hooajaks teha."

Mella ja SK Tapa saab Kristiine Spordihallis alguse kolmapäeval kell 19, Mistra ja HC Tabasalu mängivad neljapäeval kell 19.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

