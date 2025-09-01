Eesti korvpallikoondis jäi Türgile alla 20 punktiga

Türgi alustas kohtumist 11:3 spurdiga ja kuigi Eesti jõudis korraks kuue punkti kaugusele, siis avaveerand võideti siiski kindlalt 25:13. Teise veerandi alguses Eesti rünnak takerdus, kuid õnneks päästsid veelgi pikemast mõõnast Kregor Hermeti täpsed kolmepunktivisked. Türgi jätkas samas vaimus ning haaras poolajapausiks 19-punktilise edu (46:27).

Teisel poolajal mängis Eesti märksa paremini. Kristian Kullamäe ja Henri Drelli eestvedamisel suudeti mitmel korral vähendada vahe 12 punkti peale. Samas oli Türgil iga Eesti õnnetumise jaoks vastus olemas ning vahet tosinast punktist väiksemaks ei lastud.

Kullamäe viskas Eesti parimana 16 punkti, lisaks andis kaks korvisöötu ja hankis kaks lauapalli. Kolmepunktijoone taga säranud Hermet (kolmesed 4/6) lisas omalt poolt 12 silma. Matthias Tass jäi üheksa punkti peale, Drell ja Kaspar Treier panustasid mõlemad kaheksa punkti.

Võitjate resultatiivseim oli Alperen Sengün, kes tõi 21 punkti, hankis kaheksa lauda ja jagas viis tulemuslikku söötu. Ercan Osmani toetas 14 ja Adem Bona 12 punktiga.

Türgi kirjutas A-alagrupis tabelisse neljanda võidu, Eesti arvel on nüüd üks võit ja kolm kaotust. Kolmapäeval kohtub Eesti viimases alagrupimängus Portugaliga ning suure tõenäosusega otsustab see kohtumine, kes pääseb Türgi, Serbia ja Läti järel viimasena alagrupist edasi.

Eelvaade:

Eesti koondis alustas EM-i kaotustega Serbiale ja Lätile, kuid laupäeval avati lõpuks võiduarve, kui saadi Tšehhist veenvalt jagu. Neljandas mängus võetakse mõõtu Türgilt, kes on võitnud kõik kolm senist mängu keskmise punktivahega 25 punkti ning juba taganud edasipääsu 16 parema sekka.

Türgi koondise vaieldamatuks liidriks on 23-aastane Alperen Sengün, kes mängib klubikorvpalli suure lombi taga Houston Rocketsis. Rünnakul pakub Sengünile kvaliteetset tuge Cedi Osman (Ateena Panathinaikos) ning tagaliinis kontrollivad tempot Shane Larkin (Anadolu Efes) ja Kenan Sipahi (Bahçesehir Koleji). Kolmepunktijoonel peavad eestlased kindlasti silma peal hoidma Furkan Korkmazil (Bahçesehir Koleji).

Here are Alperen Şengün's Eurobasket ranks amongst every player so far:



PPG: 19.5 (6th)

FG%: 71.4% (1st) ‼️

RPG: 10.0 (2nd)

APG: 8.0 (2nd)

BPG: 1.5 (3rd)

EFF: 31.5 (2nd) pic.twitter.com/frMl2JoAh7 — Bradeaux (@BradeauxNBA) August 30, 2025

Kaitses turvavad türklaste korvialust Adem Bona (Philadelphia 76ers), Ömer Yurtseven (Ateena Panathinaikos) ja Ercan Osmani (Anadolu Efes) ning perimeetril jahib vaheltlõikeid Sehmus Hazer (Anadolu Efes).

Endine Eesti koondislane Reinar Hallik avaldas ETV spordisaates arvamust, et esmaspäeval võiks Eesti koondise üheks trumbiks olla peatreener Heiko Rannula taktikalised käigud. "Ma arvan, et Heiko on selles mõttes väga hea treener ja ta annab poistele väga-väga palju juurde. Taktikaliselt on ta üle mänginud päris paljusid treenereid. Heiko taktika on meie trump Türgi vastu."

Heiko Rannula. Autor/allikas: Priit Mürk/ERR

Rannula peab esmaspäeval üle kavaldama 59-aastase Ergin Atamani, kes on klubikorvpallis tüürinud Euroliiga meistriks Anadolu Efese (2021, 2022) ja Panathinaikose (2024).

"Eesti on tugev meeskond – nad on kahes viimases mängus väga hästi mänginud. Keskendume praegu täielikult Eestile. Seejärel tuleb meil mäng Serbiaga, kes on üks turniiri favoriitidest. Samas meil pole põhjust karta ühtegi vastast," rääkis Ataman Türgi meediale.

Ergin Ataman. Autor/allikas: SCANPIX/AFP

1993. aastal Eesti koondisega EM-il kuuenda koha saavutanud Gert Kullamäe usub, et Türgi alistamine ei ole võimatu ülesanne. "Türklased on hästi mänginud, aga teades poisse ja treenereid, siis ma arvan küll, et me läheme selle rahvahulga ees – loodetavasti on ka homme palju eestlaseid saalis – neile lahingut andma."

"Tõsi ta on, et Türgi on hästi mänginud. Kindel liider NBA-s, mehe tegusid teinud mees ja edurivis on neil ikkagi domineeriv mees olemas. Aga nii palju, kui minu luureandmed ütlevad, on neil tagaliinis vigastustega probleeme. Saab näha, kes seal üldse on ja mängivad homme. Türgi on ka juba põhimõtteliselt kindlustanud koha 16 sekka ja see on ka meile väike pluss," lisas Kullamäe.

Eesti koondise koosseis:



0 - Henri Drell, 1 - Märt Rosenthal, 2 - Sander Raieste, 3 - Kaspar Treier, 7 - Mikk Jurkatamm, 9 - Matthias Tass, 13 - Kregor Hermet, 21 - Janari Jõesaar, 25 - Joonas Riismaa, 34 - Artur Konontšuk, 77 - Kristian Kullamäe.

Türgi koondise koosseis:

0 - Shane Larkin, 2- Sehmus Hazer, 5 - Sertac Sanli, 6 - Cedi Osman, 10 - Onuralp Bitim, 22 - Furkan Korkmaz, 23 - Alperen Sengün, 24 - Ercan Osmani, 30 - Adem Bona, 33 - Erkan Yilmaz, 55 - Kenan Sipahi, 77 - Ömer Yurtseven.