X!

Hermet ülitähtsast mängust Portugaliga: tuleb korralik mudamaadlus

Korvpalli Eesti koondis
Foto: Kuvatõmmis
Korvpalli Eesti koondis

Eesti korvpallikoondis pidi Euroopa meistrivõistlustel vastu võtma kolmanda kaotuse, jäädes alla Türgile 64:84 (13:25, 14:21, 22:19, 15:19). Edasipääsulootused sellega meie koondise jaoks ei kustunud, kuid kolmapäeval seisab ees ülitähtis mäng Portugaliga.

Kregor Hermet tegi esmaspäeval Türgi vastu oma seni parima partii EM-il, kui kogus nelja kolmepunktiviske toel 12 punkti ja andis kolm resultatiivset söötu.

"Kui tekib võimalus visata, siis ega siin enam midagi põdeda ei ole. Tuleb panna ja täna läks sisse. Mõtlesingi, et kaotada ei ole midagi. Pikk turniir, mõnes mängus õnnestub ühel mängijal paremini, järgmises mängus läheb teisel paremini. Eks ta nii ole, sest meil on ühtlane sats. Lõppkokkuvõttes jäi täna vajaka," rääkis Hermet ERR-ile.

Hermeti arvates tundis Eesti kohtumise avapoolajal vastase ees aukartust. "Eks me oleme sellest koondises rääkinud. Kui lased suure satsi alguses eest minema, siis pärast rabeled ja sellest on üliüliraske välja tulla. Suhteliselt sarnaselt kulges mäng Serbiaga, lasime neil alguses enesekindluse kätte saada. Siis on suhteliselt keeruline ussi- või püssirohuta takistada. See on selline asi, millega meie peame kõvasti-kõvasti vaeva nägema. Täna läks jälle nii."

"Kui positiivset otsida, siis me võitlesime ja oli ka eredaid hetki, aga jällegi, täna jäi puudu. Nüüd suuname kõik energia kolmapäevale," lisas Hermet.

Kolmapäeval kohtub Eesti viimases alagrupimängus Portugaliga ning suure tõenäosusega otsustab see kohtumine, kes pääseb Türgi, Serbia ja Läti järel viimasena alagrupist edasi.

"Portugal ei ole lihtne vastane. Nad on näidanud EM-il head mängu, neil on võit olemas ja korvi all on jälle üks suur NBA poiss [Neemias Queta] nii nagu oli Türgil ja Serbial. Meie elu lihtsamaks ei lähe. Kindlasti nende kvaliteet ei ole sama, mis Türgil, aga neil on ikkagi ohtlik sats. Portugal on pigem tundmatu maa meie jaoks, sest me pole nende vastu väga palju mänginud. Ma arvan, et see mäng on jälle rohkem mentaalne võitlus – kumb rohkem võitu tahab. Mõlemal on edasipääs joone peal, tuleb korralik mudamaadlus. Peame sealt võitjana välja tulema."

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

Eesti koondis EM-il
Kolmapäev, 27. august
21.15
Serbia – Eesti 98:64
Reede, 29. august
18.00
Eesti – Läti 70:72
Laupäev, 30. august
14.45
Tšehhi – Eesti 75:89
Esmaspäev, 1. september
14.45
Eesti – Türgi 64:84
Kolmapäev, 3. september
14.45
Eesti – Portugal

korvpalliuudised

18:22

Ülivõimas Saksamaa päästis Eesti koondise nukrast rekordist

18:02

Kullamäe: sellise tasemega tiimide vastu peab olema karakterit 40 minutit

17:47

Hermet ülitähtsast mängust Portugaliga: tuleb korralik mudamaadlus

17:24

Tass: mäng jäi esimese poolaja taha

17:17

Raieste vigastusest: panime põlved kokku, aga ma ei oska veel midagi öelda

16:38

Eesti korvpallikoondis jäi Türgile alla 20 punktiga Uuendatud

08:10

Täiseduga jätkav Poola tagas edasipääsu, võit ka Itaaliale

31.08

Reinar Hallik: Heiko taktika on meie trump Türgi vastu

31.08

Tiitlikaitsja Hispaania küttis EM-il Küprosele tulikuuma sauna

31.08

Gert Kullamäe: ma ei usu, et hakatakse hoidma end eraldi Portugali mänguks

31.08

Giannis vedas Kreeka edasipääsu lävele, Doncic tõi Sloveeniale esimese võidu

31.08

Prantsusmaa korvpallur langes rassistlike kommentaaride ohvriks

31.08

Bogdanovici jaoks on korvpalli EM lõppenud

30.08

Jokici hiilgemäng oli Lätile siiski liiast, Soome tagas edasipääsu

30.08

Riia värvus korvpalli EM-i ajal siniseks

videod

sport.err.ee uudised

18:22

Ülivõimas Saksamaa päästis Eesti koondise nukrast rekordist

18:02

Kullamäe: sellise tasemega tiimide vastu peab olema karakterit 40 minutit

17:47

Hermet ülitähtsast mängust Portugaliga: tuleb korralik mudamaadlus

17:24

Tass: mäng jäi esimese poolaja taha

17:17

Raieste vigastusest: panime põlved kokku, aga ma ei oska veel midagi öelda

16:38

Eesti korvpallikoondis jäi Türgile alla 20 punktiga Uuendatud

16:19

Jäätma uuendas vahetult enne MM-i algust Eesti rekordit

15:38

Igonen aitas Degerforsil tugeva vastasega viigistada

15:13

Eduseisu maha mänginud Inter sai üllatuskaotuse

14:30

Paskotši klubi pääses viimasel hetkel viigiga

14:09

Erik ten Hag peab juba kahe liigamängu järel Leverkuseniga hüvasti jätma

13:41

Eesti orienteeruja Jürgen Joonas pääses EM-il 20 hulka

13:18

Barcelona kaotas esimesed punktid, tähelepanu keskmesse kerkis VAR

12:40

Mari-Liis Juul sai pararatta MM-il grupisõidus kaheksanda koha

12:18

Eesti kurlingunaiskond jäi MK-etapi veerandfinaalist napilt välja

loetumad

08:44

Tänak sai palju draamat pakkunud Paraguay MM-rallil neljanda koha Uuendatud

16:38

Eesti korvpallikoondis jäi Türgile alla 20 punktiga Uuendatud

09:00

Evans jätkab MM-sarja liidrina, Ogier lubas tiitli võita Uuendatud

31.08

Giannis vedas Kreeka edasipääsu lävele, Doncic tõi Sloveeniale esimese võidu

11:00

Eesti rekordinaine Kivikas pääseb MM-il starti

31.08

Reinar Hallik: Heiko taktika on meie trump Türgi vastu

31.08

Gert Kullamäe: ma ei usu, et hakatakse hoidma end eraldi Portugali mänguks

31.08

Jamaica sprindilegend annab Tokyo MM-il lahkumisetenduse

30.08

Suurepäraselt mänginud Eesti korvpallikoondis alistas EM-il Tšehhi

10:26

Kahe eelmise korra maailmameister Serbia langes kaheksandikfinaalis

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo