Hermet ülitähtsast mängust Portugaliga: tuleb korralik mudamaadlus

Kregor Hermet tegi esmaspäeval Türgi vastu oma seni parima partii EM-il, kui kogus nelja kolmepunktiviske toel 12 punkti ja andis kolm resultatiivset söötu.

"Kui tekib võimalus visata, siis ega siin enam midagi põdeda ei ole. Tuleb panna ja täna läks sisse. Mõtlesingi, et kaotada ei ole midagi. Pikk turniir, mõnes mängus õnnestub ühel mängijal paremini, järgmises mängus läheb teisel paremini. Eks ta nii ole, sest meil on ühtlane sats. Lõppkokkuvõttes jäi täna vajaka," rääkis Hermet ERR-ile.

Hermeti arvates tundis Eesti kohtumise avapoolajal vastase ees aukartust. "Eks me oleme sellest koondises rääkinud. Kui lased suure satsi alguses eest minema, siis pärast rabeled ja sellest on üliüliraske välja tulla. Suhteliselt sarnaselt kulges mäng Serbiaga, lasime neil alguses enesekindluse kätte saada. Siis on suhteliselt keeruline ussi- või püssirohuta takistada. See on selline asi, millega meie peame kõvasti-kõvasti vaeva nägema. Täna läks jälle nii."

"Kui positiivset otsida, siis me võitlesime ja oli ka eredaid hetki, aga jällegi, täna jäi puudu. Nüüd suuname kõik energia kolmapäevale," lisas Hermet.

Kolmapäeval kohtub Eesti viimases alagrupimängus Portugaliga ning suure tõenäosusega otsustab see kohtumine, kes pääseb Türgi, Serbia ja Läti järel viimasena alagrupist edasi.

"Portugal ei ole lihtne vastane. Nad on näidanud EM-il head mängu, neil on võit olemas ja korvi all on jälle üks suur NBA poiss [Neemias Queta] nii nagu oli Türgil ja Serbial. Meie elu lihtsamaks ei lähe. Kindlasti nende kvaliteet ei ole sama, mis Türgil, aga neil on ikkagi ohtlik sats. Portugal on pigem tundmatu maa meie jaoks, sest me pole nende vastu väga palju mänginud. Ma arvan, et see mäng on jälle rohkem mentaalne võitlus – kumb rohkem võitu tahab. Mõlemal on edasipääs joone peal, tuleb korralik mudamaadlus. Peame sealt võitjana välja tulema."