Eesti pidi tunnistama hoolimata südikast esitusest Läti nappi paremust

Kui avamängus Serbiaga alustas Eesti kohutavalt, siis Läti vastu hoopis vastupidi. Artur Konontšuki kolmene avas skoori, peagi juhiti 8:3 ja 11:4. Veerandaja lõpus tuli Läti pisut lähemale, aga Eesti võitis esimese perioodi 21:17.

Teise veerandi alguses põrutas Eesti koguni tosina silmaga juhtima (29:17), kuid seejärel hammustas Läti pisut Eesti kaitset läbi ja suuresti Kristaps Porzingise toel hakati vahet vähendama. Avapoolaja võitis siiski Eesti 42:38. Miinuspoolele tuleb kanda, et Siim-Sander Vene läks vigastusega riietusruumi.

Teine poolaeg algas Eesti jaoks hästi, sest põrutati juhtima 52:41, kuid Läti vastas sellele 8:0 spurdiga. Järgnevalt läks Eesti veel ette 61:54, kuid Läti lõpetas perioodi 9:0 spurdiga ja see tähendas, et viimast kümmet minutit alustati juba võõrustaja 63:61 eduseisul.

Neljas veerandaeg kujunes mõlemalt poolelt hästi närviliseks. Pallid ei leidnud teed korvi ja tuli ette ka pallikaotusi. Pärast pikka skoorimõõna sai paremini minema siiski Läti, kes asus juhtima 66:61, 71:64 ja võitis lõpuks 72:70.

Eesti tabas vastasest palju paremini kaugviskeid (10/28 vs 6/33), aga jäi pisut alla vabavisetes (18/25 vs 22/27). Samas andsid Eesti mängijad 19 resultatiivset söötu Läti 14 vastu.

Artur Konontšuk ja Matthias Tass viskasid Eesti kasuks 13 punkti, Kristian Kullamäe panustas tosina punkti ja kaheksa resultatiivse sööduga. Läti täht Kristaps Porzingis aitas omasid 26 punktiga, Davis Bertans võttis 11 lauapalli.

Eesti jätkab turniiri laupäeval Tšehhi vastu. Mäng algab kell 14.45 ja sündmuste käiku saab jälgida ERR-i spordiportaali otseblogi vahendusel.

Mõlemad koondised alustasid turniiri pettumusega: Eesti koondis kaotas avavoorus suurelt favoriit Serbiale 64:98 ja Läti jäi koduse Riia toetusest hoolimata väga kindlalt alla Türgile 73:93.

Eesti: 0 - Henri Drell, 1 - Märt Rosenthal, 2 - Sander Raieste, 3 - Kaspar Treier, 7 - Mikk Jurkatamm, 9 - Matthias Tass, 11 - Siim-Sander Vene, 13 - Kregor Hermet, 21 - Janari Jõesaar, 25 - Joonas Riismaa, 34 - Artur Konontšuk, 77 - Kristian Kullamäe.

Läti: 5 - Mareks Mejeris, 6 - Kristaps Poržingis, 8 - Davis Bertans, 9 - Dairis Bertans, 11 - Rolands Smits, 18 - Klavs Cavars, 19 - Rihards Lomazs, 24 - Andrejs Grazulis, 28 - Marcis Steinbergs, 47 - Arturs Kurucs, 55 - Arturs Žagars, 66 - Kristers Zoriks.

Eesti korvpallikoondis osaleb EM-finaalturniiril kokku seitsmendat korda ja viiendat korda pärast taasiseseisvumist. Seejuures esimest korda pärast 1930. aastaid osaleb Eesti koondis kahel finaalturniiril järjest.

Kui nii 1937. kui ka 1939. aastal jäi tulemuseks viies koht, siis pärast taasiseseisvumist püsib selgelt parim tulemus 1993. aastast, mil Eesti koondis lõpetas kuuendana. Hilisemal kolmel osalemisel pole alagrupist edasi pääsetud ja kokku on teenitud vaid kaks võitu.

Sel korral saadi valikturniiril neli võitu ja kaks kaotust ning pääseti Leedu järel teisena edasi. Seejuures õnnestus Tallinnas alistada ka leedulased, kelle jaoks oli tegemist valikturniiri ainsa kaotusega.

Turniiri eel toimunud kontrollkohtumistes teenis Eesti kolm võitu (Iisraeli, Gruusia ja Rootsi üle) ja kaks kaotust (Leedult ja Suurbritannialt).

Läti korvpallikoondis osales EM-finaalturniiridel üheksa korda järjest, aga jäi eelmisel korral ootamatult eemale. Parim tulemus pärast taasiseseisvumist pärinebki üle-eelmisest turniirist, sest 2017. aastal tehti viies koht. Võimeid näitab aga asjaolu, et samale kohale jõuti ka tunamullu MM-il.

Kui vaadata kaugemasse mineviku, siis 1935. aastal võitis Läti koondis üldse ajaloo esimese EM-turniiri ja sai 1938. aastal lisaks veel hõbemedali.

Tänavuse turniiri valiksarjas võitis Läti kõik kuus kohtumist, seejuures kahel korral ka Hispaanait. Seejuures oli Lätil tegelikult võõrustajana koht finaalturniiril kindel.

Turniiri eel toimunud kontrollmänge alustati kaotusega Itaaliale, aga lõpetati võiduga sama meeskonna üle. Vahele mahtusid ka lisaajakaotus Leedult, võit Sloveenia üle ja kaotus Kreekalt.