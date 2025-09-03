X!

Eesti kaotas otsustava mängu ja ei pääsenud EM-il alagrupist edasi

Korvpalli Eesti koondis
{{1756873620000 | amCalendar}}
Eesti korvpallikoondislased pärast mängu Portugali vastu
Eesti korvpallikoondislased pärast mängu Portugali vastu Autor/allikas: FIBA
Korvpalli Eesti koondis

Eesti korvpallikoondis ei pääsenud EM-finaalturniiril alagrupist edasi, kui kaotas kolmapäeval Portugalile A-alagrupi viimases mänguvoorus otsustava kohtumise 65:68.

Mõlema meeskonna jaoks rabedalt alanud mängus tegi Eesti juba avapoolajal kümme pallikaotust, alustas viigiga lõppenud avaperioodi järel teist veerandaega 7:0 vahespurdiga, aga lubas Portugalil sellele koheselt samaga vastata. Kaspar Treieri ja Kristian Kullamäe kaugvisked aitasid Eesti lõpuks ikkagi avapoolaja lõpuks viie punktiga juhtima.

Teist poolaega alustas Eesti kahe tabava kaugviskega ja suurendas eduseisu kümnepunktiliseks, paraku järgnesid kiired vead ning portugallased tegid pooleteise minutiga 8:0 vahespurdi. Eesti jäi nullile ligi neljaks ja pooleks minutiks ning Portugal haaras selle ajaga 38:37 edu.

Kolmanda veerandaja keskel teenis vastaste NBA mees Neemias Queta minutiga kaks tehnilist viga ning eemaldati mängust, sellele järgnesid Kullamäe kuus järjestikust punkti, aga initsiatiivi ei suudetud paraku hoida. Portugal alustas viimast veerandaega 47:45 eduseisus, tabas lühikese ajaga kolm kaugviset ja läks 4.30 enne kohtumise lõppu 60:53 juhtima.

Eesti jaoks väga keerulisel hetkel oli meeskonna kangelaseks kerkimas Artur Konontšuk, kes tõi kolme minutiga 12 punkti järjest, tabades sealjuures vabaviske, mis viis Eesti 42 sekundit enne mängu lõppu 65:64 ette. Vastased tabasid aga oma rünnakul saadud kaks vabaviset ja nii läks A-alagrupist edasi Portugal.

Eesti tabas väljakult viskeid 39-protsendiliselt (23/59), 31 kaugviskest läbisid rõnga 12. Portugal tabas oma 28 kaugviskest vaid kuus, aga neli neist läbisid korvirõnga viimasel veerandajal. Eesti tegi lõpuks 17 pallikaotust, kuus neist kanti Henri Drelli nimele.

Lõpuminutitel säranud Konontšuk oli Eesti resultatiivseim 20 punktiga, Kullamäe lisas 17 punkti ja kuus korvisöötu. Kahekohalise punktisummani jõudsid veel Janari Jõesaar (11) ja Kaspar Treier (10).

.

Enne mängu:

Riias on A-alagrupist edasipääsu juba kindlustanud kõik neli mängu võitnud Türgi ja Serbia ning võõrustajariik Läti. Viimasena pääseb A-grupist edasi Eesti ja Portugali vahelise mängu võitja. Pärast taasiseseisvumist on Eesti EM-il alagrupist edasi saanud vaid ühe korra, 1993. aastal, kui lõpuks saadi kõrge kuues koht.

Teisipäeval oli koondisel mänguvaba päev, mis sisustati jõu- ja pallitrenniga ning videovaatlusega. "Treeningul vaatasime natuke enda asju, mõeldes nende kaitse peale. Kindlasti on [Portugal] natuke teistsugune meeskond, kelle vastu seni mänginud oleme. Oli vaja nende rünnakut läbi mängida," rääkis koondise peatreener Heiko Rannula päev enne kohtumist ERR-ile.

Portugal alustas turniiri 62:50 võiduga Tšehhi üle, sellele on aga järgnenud 69:80 kaotus Serbiale, 54:95 kaotus Türgile ning 62:78 kaotus Lätile. Meeskonna tähtmängijaks on 26-aastane Boston Celticsi keskmängija Neemias Queta.

"Tagamängijad on teist tüüpi, korvi all on korralik jurakas, kellega peame kõvasti maadlema hakkama. See on esimene oht, millega tegelema hakkame. Nende rünnakustiil on natuke kombineerivam, palju kasutavad oma pikkasid. See vajab harjumist," iseloomustas Rannula kolmapäevast vastast.

"Ta pole kolmemeetrine tulnukas, ta on ikkagi kahe käe ja kahe jalaga inimene," lisas ääremängija Artur Konontšuk. "Kuidas me ise mängime – kas oleme enesekindlad ja julged? Türgi vastu olime kartlikud, ei lõpetanud viskeid nii nagu Tšehhi ja Läti vastu. Läksime jõuga lõpuni ja kui tuleb kontakt, siis kannatame ära ja viskame ikka ära. Sellist asja ei tohi juhtuda, peame olema enesekindlad ja uskuma endasse," ütles ta.

Läbi aegade on Eesti Portugaliga mänginud üheksal korral ning saavutanud seitse võitu. Üks eestlaste trump, kaitsemäng, tõi Tšehhi üle tähtsa võidu, aga teine - kolmepunktivisked - on seni veel kasutamata. Senise turniiri jooksul on Eesti kaugviskeid tabanud 29-protsendiliselt. "Kolmesed tulevad eelkõige hea kaitse pealt. Kui saame poolkiireid joosta, siis meil tekivad eelised ja head viskekohad. Kui peame kogu aeg viis viie vastu mängima, siis tulevad teiste trumbid esile. Meie individuaalne rünnak tänasel päeval ei ole meie trump, peame meeskondliku kaitse pealt viskekohti tekitama," arvas Rannula.

"[Edasipääs] oli meie algne eesmärk ja see tuleb ära ka!" kinnitas Konontšuk päev enne ülitähtsat mängu.

Samal teemal

Eesti koondis EM-il
Kolmapäev, 27. august
21.15
Serbia – Eesti 98:64
Reede, 29. august
18.00
Eesti – Läti 70:72
Laupäev, 30. august
14.45
Tšehhi – Eesti 75:89
Esmaspäev, 1. september
14.45
Eesti – Türgi 64:84
Kolmapäev, 3. september
14.45
Eesti – Portugal

Eesti kaotas otsustava mängu ja ei pääsenud EM-il alagrupist edasi

