Ülivõimas Saksamaa päästis Eesti koondise nukrast rekordist

Korvpalli EM-finaalturniiril jätkab hiilgavas hoos üks soosikutest Saksamaa, kes oli esmaspäeval B-alagrupis Suurbritanniast üle koguni 120:57.

Sakslased võitsid Tamperes kõik veerandajad vähemalt 13 punktiga, sealjuures kolmanda perioodi 30:9. Viskeid tabati väljakult 66-protsendiliselt (sh kaugviskeid 14/27), lauavõitlus kuulus Saksamaale 49:28. 26 resultatiivse söödu kõrval tehti 11 pallikaotust.

Saksamaa 63-punktine võit tähistab ühtlasi selle sajandi suurimat võitu EM-finaalturniiril. Varem hoidis rekordit Jugoslaavia, kes alistas 2001. aasta EM-il Eesti 113:58 ehk 55 punktiga. Esimestel EM-idel oli ka oluliselt suuremaid võite, näiteks alistas Nõukogude Liit 1953. aastal Taani 118:14 ning Eesti 1939. aastal Soome 91:1.

Resultatiivseimana viskas Tristan da Silva 25 punkti (visked 10/12) ja võttis viis lauapalli, Dennis Schröder lisas 19 punkti ja viis korvisöötu, Franz Wagner tegi 18 punkti ja kümne resultatiivse sööduga kaksikduubli.

Saksamaa on B-alagrupis võitnud kõik neli mängu keskmiselt 33 punktiga ning igas mängus visanud keskmiselt 109,5 punkti. Alagrupifaas lõppeb nende jaoks kolmapäeval mänguga Soome vastu, kes võitis oma kolm esimest kohtumist.