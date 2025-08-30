Suurepäraselt mänginud Eesti korvpallikoondis alistas EM-il Tšehhi

Eesti alustas kohtumist hästi ning asus mängutempot dikteerima. Isegi kui tšehhid leidsid lahendusi, vastasid eestlased kiirelt ja ühel hetkel juhiti kuue punktiga. Tšehhi suutis veerandi lõpuks vahet veidi lihvida, aga pausile mindi siiski eestlaste 23:19 eduseisul.

Teine veerand kuulus aga eestlastele: Tšehhi jõudis korra kahe punkti kaugusele, aga sellele vastati 11:2 spurdiga. Tšehhi tabas siis veel korra kaugelt, misjärel tegi Eesti veel 14:2 spurdi ning poolajapausiks oli tablool Eesti 54:36 eduseis. Eesti hoog ei raugenud ka kolmanda veerandi alguses, kui edu paisus ühel hetkel 29-punktiliseks. Tšehhi suutis siiski suurepärast minekut pidurdada ning otsustavale veerandile mindi eestlaste 77:54 eduseisul.

Neljas veerandaeg algas rabedalt ja Eesti lubas neli ja pool minutit enne mängu lõppu vastased 15 punkti kaugusele, aga suutis siiski otsustavatel hetkedel piisavalt kindlalt mängida ja 89:75 (23:19, 31:17, 23:18, 12:21) võidu vormistada.

Kristian Kullamäe tegi mitmekülgse esituse ning kogus üleplatsimehena 16 punkti, seitse lauapalli ja seitse korvisöötu. Henri Drell lisas omalt poolt 15 punkti, neli korvisöötu ja kolm lauapalli, nii Kaspar Treier, Janari Jõesaar kui Artur Konontšuk panustasid võitu kümne punktiga. Vinge esituse tegi ka Joonas Riismaa, kes lõpetas üheksa silmaga. Jan Zidek viskas Tšehhi eest 14 punkti, Martin Peterka lisas 13 silma.

Eesti juhtis 38 minutit ja 28 sekundit ning tegi seda visates kaugviskejoone tagant 17-protsendilise tabavusega (23-st neli). Tšehhi alustas täpsemalt, aga jäi mängu lõpuks kaugvisetel 27 protsendi peale (33-st üheksa). Pallikaotusi kogunes Eestil vaid viis, tšehhid tegid lausa 16 pallikaotust, millest seitse tulid eestlaste vaheltlõigete järel.

Kahe kaotuse kõrvale esimese võidu teeninud Eestit ootavad ees kaks tähtsat mängu: esmaspäeval minnakse vastamisi tugeva Türgiga, kolmapäeval Portugaliga. Türgi alistamine läheb keeruliseks, aga võit Portugali üle peaks kindlustama Eestile edasipääsu sõelmängudele.

Eelvaade:

Avamängus Serbiale kindlalt alla jäänud Eesti koondis ja nende toetajad näitasid reedel Riia Xiaomi areenil sisu, kui võõrustaja vastu mindi teisel veerandil 12 punktiga juhtima. Paraku suutsid lätlased siiski kodusaalis mängu enda kasuks pöörata, kui NBA mees Kristaps Porzingis otsustaval veerandil oma oskusi näitas.

"Kahju, et ta nii läks. Neil oli Porzingis lõpus, meil ei olnud," võttis Eesti tagamängija Kristian Kullamäe reedese mängu kokku.

Eesti mängis võõrustaja vastu kaitses vingelt, eriti esimesel poolajal, kus lätlastele ei antud midagi lihtsalt ära. Peatreener Heiko Rannula kasutas taaskord rotatsioone ning keegi platsil liiga kaua ei olnud, mis tähendas, et mängijate energia kandus toetajatele ka teleekraanide taha. Probleemiks kujunesid aga vead, sest nii Sander Raieste kui Kaspar Treier tegid viis viga ja ei saanud koondist mängu otsustavatel hetkedel aidata.

Suur murdehetk toimus kolmanda veerandi lõpus ja neljandal veerandil, kui Eesti ei suutnud kümme ja pool minutit korvi visata. "Me jäime rünnakul hätta, me ei saanud häid viskekohti. Saime, aga me ei vajuta ära neid kaugelt. See on raske. Me võitleme kaitses megalt. Kõik pingutavad," ütles mitmekülgse esituse teinud Kullamäe ERR-ile.

Keskmängija Maik-Kalev Kotsari vigastus andis mõistagi Eesti koondise turniirile kõva hoobi, aga Matthias Tass tõestas Läti vastu, et korvi all võib võidelda kõigiga. "Kontrollisime suurema osa mängust. See teeb selle kaotuse veelgi raskemaks," ütles Tass ERR-ile. "Meie mehed on sama kõvad vennad, kui nende omad. Vahet pole, kas NBA mehed või Euroliiga mehed."

Sama võib öelda Eesti fännide kohta, kes täitsid lõunanaabrite kodusaali sinise värviga ning eestikeelsete lauludega. Atmosfäär Riias oli võimas ning aitas kahtlemata väljakul kaasa.

Eesti korvpallikoondise toetajad Riias Autor/allikas: FIBA

Turniiri korraldajad eestlastele aga pikka puhkust ei lubanud, sest vähem kui 24 tunni jooksul peavad nad veel ühe kohtumise. Seekord on vastaseks Tšehhi, kes kaotas avamängus Portugalile 12 punktiga. Teises mängus läksid tšehhid Türgi vastu avaveerandil kaheksaga juhtima, aga teine poolaeg kuulus täielikult türklastele, kes vormistasid lõpuks 14-punktilise võidu.

Vastast ei tasu muidugi allahinnata, aga paberi peal on Tšehhi Lätist ja Serbiast kindlasti mängitavam. Sarnaselt Eestile sai ka Tšehhi koondis enne EM-i valusa hoobi, kui turniiri pidid vahele jätma NBA ja Euroliiga kogemusega mehed Tomaš Satoransky ja Jan Vesely.

Avamängus kerkis Tšehhi liidriks Atlanta Hawksi ääremängija Vit Krejci, aga meeskonna resultatiivseimaks sai ta ainult kümne silmaga, sest koondis viskas kokku 50. Teises mängus viskas Krejci kolm silma ja tema visketabavus on turniiri peale vaid 18 protsenti. Kaks aastat tagasi toimunud OM-eelturniiri mängus oli aga just tema Eesti vastu kandev jõud, kui Tšehhi Tallinnas 77:74 võidu teenis. Loodetavasti ei leia Krejci ka kolmandas mängus viskekätt.

Tšehhi viskab julgelt kaugelt peale, aga tiimi visketabavus pole sel turniiril järele jõudnud. Rünnakul pälvib esimese kahe mängu järel vast enim tähelepanu suur äär Martin Peterka, kes viskas Portugali vastu kaheksa silma, aga Türgi vastu suisa 23. Lisaks müttab Türgi kõrgliiga pallur ka laua all, seega Eesti mehed peavad lauavõitluses heitluseks valmis olema.

Mõlemad meeskonnad mängivad sisuliselt ellujäämise nimel, sest kolme järjestikuse kaotusega on väga keeruline alagrupiturniiri enda kasuks pöörata.