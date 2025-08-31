Reinar Hallik: Heiko taktika on meie trump Türgi vastu

Tarmo Tiisler: Meie koondis on huvitavas olukorras. Neil on vaja homme mängida Türgiga, kes on üks alagrupi favoriite ning kelle vastu on Eesti autsaider. Siis on meil ülehomme Portugali vastu elu ja surma peale mäng. Kuidas need kaks asja kokku lähevad?

Reinar Hallik: Homme tuleb hea tunnikontroll. Just Portugalile mõeldes. Saame homme väga tugeva vastasega mängida, aga ega Türgil ka meie vastu ei saa lihtne olema. Alperen Sengün saab pärast Houstonis Kevin Durantile rääkida, kui vägevad on Eesti fännid. Homme peame mängima väga distsiplineeritult, aga ikkagi natukene mõtlema ka Portugali peale.

Aga pigem me mõtleme Portugali peale. Milles see väljendub?

Mängijana on jube raske niimoodi, et sa lähed ja mõtled, et ülehomme on mäng. Sa pead ikkagi keskenduma eesolevale mängule. Läti vastu mängisime ju täitsa hästi. Peaks homme ikkagi maksimaalselt pingutama. Ma arvan, et Heiko [Rannula] mõtles juba jaanipäeval šašlõki kõrval, kuidas Portugali hammustada.

Kas meie koondisel on praeguseks tekkinud selge liider?

Eelmises mängus Tšehhi vastu oli selleks Kristian Kullamäe, aga ma arvan, et meie liider ongi meie võistkond. Iga mäng võib keegi esile tõusta. Just mängijatel peaks olema see suhtumine, et mängime distsiplineeritult. Meil sellist [Luka] Doncicit, [Nikola] Jokicit või Sengüni ei ole, kes ütleks teistele, et andke pall siia ja mina lähen viskan sisse. Meie koondis peab mängima distsiplineeritud korvpalli ja seda nii kaitses kui ka rünnakul. Selle pealt tulebki meie edu.

Kas see on Heiko Rannula käekiri, mida me EM-il näeme?

Heiko on ju maestro! Ma arvan, et Heiko on selles mõttes väga hea treener ja ta annab poistele väga-väga palju juurde. Taktikaliselt on ta üle mänginud päris paljusid treenereid. Heiko taktika on meie trump Türgi vastu.

Millest see tuleneb, et meie koondist ümbritseb meeletult positiivne aura?

Eesti kossufännid jagavad matsu. Nad saavad aru, et Serbia on Serbia. Läti on ka ju väga tugev võistkond, aga me suutsime täitsa ilusti mängus püsida. Lõpp läks nagu ta läks, aga meie kossufännid teavad, et meil on tegelikult alagrupis kahte võitu vaja. Need võidud peavad tulema Tšehhi ja Portugali vastu. Kui tuleb lisaks Türgi, siis on see lisaboonus. Fännid saavad sellest aru ja seepärast nad on meie koondise seljataga.

Eesti koondis tundub olevat hästi ühtne. Mis sinu kogemuste põhjal selle tiimivaimu tekitab?

Tiimivaim tekib alati läbi higi ja pisarate või läbi võitude ja teiste õnnestumiste. Meie koondisel on pikka aega olnud üks onu nimega Lehismets (füsioterapeut Priit Lehismets - ERR). Tema on selline filtreeriv poksikott, keda meie koondislased nii-öelda tümitavad. Priit ise ei ole ka suu peale kukkunud. See tekitab koondises hea õhkkonna.

Meie koondis võib ka tegelikult olla olukorras, kus turniir lõpetatakse ühe võiduga. Sellisel juhul oleks meie koondisel täpselt sama saldo, mis kümme aastat tagasi Riias ja eelmisel EM-il Milanos. Kui me jääme ühe võidu peale, mida see siis näitab?

Mina ei usu, et jääme ühe võidu peale. Meil Portugali vastu väike eelis. Nemad ei ole tükk aega EM-il mänginud, meil on enamus poisse varasemalt EM-il mänginud. Aga kui jääme ühe võidu peale, siis jääme. Meil on õnneks võimalik teha 2029. aastal vigade parandus. Ma ei taha ikkagi kuidagi nõustuda, et meie koondis jääb ühe võidu peale.

Mina ka ei ole sellega nõus, aga praegu on meil üks võit.

Praegu on veel üks, aga varsti tuleb kaks.

Tuleb kaks! Aitäh, Reinar!