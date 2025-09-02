Rannula Portugali mängu eel: me ei tohi kedagi liigselt respekteerida

Eesti korvpallikoondist ootab kolmapäeval ees tõeliselt suur mäng, kui Riias toimuval EM-finaalturniiril mängitakse Portugaliga edasipääsu nimel. Peatreener Heiko Rannula ütles ERR-ile, et Portugal on teistsuguse stiiliga vastane, aga Eestil ei ole mingit põhjust teda karta.

Eesti koondis alustas tänavust turniiri kahe kaotusega – Serbiale ja Lätile – aga kolmandas mängus Tšehhi vastu avati võiduarve. Neljandas mängus tuli küll tugeva Türgi paremust tunnistada, aga selleks mänguks oli juba selge, et edasipääsu selgitab kohtumine Portugaliga.

Teisipäeval oli koondisel mänguvaba päev, mis sisustati jõu- ja pallitrenniga ning videovaatlusega. "Tavapärane rutiin. Konditsioon on okei, 11 meest on mänguvalmis, väikesed pisimured ikka on," rääkis peatreener Heiko Rannula ERR-ile. "Treeningul vaatasime natuke enda asju, mõeldes nende kaitse peale. Kindlasti on [Portugal] natuke teistsugune meeskond, kelle vastu seni mänginud oleme. Oli vaja nende rünnakut läbi mängida."

Portugal alistas oma esimeses mängus Tšehhi, aga on jätkanud kolme järjestikuse kaotusega. Rannula sõnul on Portugali näol tegemist Eesti koondise jaoks vahest kõige erinevama mängustiiliga vastasega alagrupis. "Tagamängijad on teist tüüpi, korvi all on korralik jurakas, kellega peame kõvasti maadlema hakkama. See on esimene oht, millega tegelema hakkame. Nende rünnakustiil on natuke kombineerivam, palju kasutavad oma pikkasid. See vajab harjumist," selgitas Rannula.

Kõnealune jurakas on 26-aastane Boston Celticsi keskmängija Neemias Queta, kes on tegemas Riias tähelendu. Turniiri alustas ta suure kaksikduubliga, kui kogus Tšehhi vastu 23 punkti ja 18 lauapalli, ülejäänud mängud on olnud veidi tagasihoidlikumad, aga Läti vastu viskas ta 16 ja Türgi vastu 15 silma.

"Tšehhi oli lühem meeskond, neil oli rõhk teistel positsioonidel. Eriti nüüd, kui on otsustav mäng, siis liidrid astuvad veel rohkem esile. Nii kodustatud ameeriklane (Travante Williams - toim) kui ka korvialune Queta. Peab olema tähelepanelik ja lisatööd tegema, et pall nende käest ära saada. See on põhifookus," lisas Rannula. "[Queta] on kvaliteediga mängija, mänginud paar aastat väga kõrgel tasemel ja viimane hooaeg sai korralikult mängida ka. Võimsust on kõvasti ja kohtunikud on näidanud sel turniiril, et peab staaride vastu suhteliselt hoolikalt mängima, neile antakse vigu suhteliselt kergelt."

"Ühel hetkel tuleb sellest üle olla ja edasi mängida, teistpidi peab tark olema – rumalaid [vigu] ei tohi liiga palju teha," sõnas Rannula.

Neemias Queta Autor/allikas: FIBA

Nii Eesti kui ka Portugal lähevad kolmapäeval jahtima edasipääsu ning Rannula sõnul läheb sellises mängus vaja tugevat närvikava. "Sellised mängud on hästi palju individuaalsetes karakterites kinni, kellel närvikava vastu peab. Meie trump on meeskondlikkus ja meeskondlik kaitse eelkõige. Kui seal korraliku mängu ära teeme, siis..." ütles peatreener.

"Ma ei pane survet peale, et peame kõik visked sisse viskama. Aga vaadates, milline pikk neil korvi all on, siis kindlasti peame kolmesed sisse viskama," tõdes Rannula.

"Meeskonnad on erinevad, mängud on erinevad. Ei saa liiga palju võrrelda seda, kuidas meie mängisime Serbia vastu ja kuidas nemad mängisid Türgi vastu, siin on klassi vahe ikkagi sees. Teadsime, et meie masti meeskonnad – Portugal ja Tšehhi – meil on omavahel rohkem kombineerimist," jätkas ta. "Suurte vastu lähed ikka riskima ja kui mäng ära läheb, annad ühel hetkel arusaadavalt järgi."

"Pigem see, kuidas meie mängijate [vastasseisud] joonistuvad. Neil on ka omad mõtted, nad on näinud, mis meie tugevused on. Oleme valmis, et seal võivad ka mõned muudatused tulla."

"Me oleme ikkagi noor meeskond, sellel tasemel liiga palju kogemusi ei ole. Siin suured meeskonnad mängivad selliseid mänge iga nädal ja see on arusaadav. Poistel mingi hetk, eriti mängu algustes, on olnud aukartus või väike ehmatus. Tegelemegi sellega, et me harjuks selle tasemega, et ei tuleks halbu alguseid," ütles Rannula.

"Portugal ei tohi olla meeskond, keda me kardame või alt üles vaatame. Aga me ei tohi olla liiga enesekindlad või üleolevad. Teame, et see on korralik meeskond, nad on näidanud distsiplineeritud mängu. Pallikaotusi nad ei tee palju, jooksevad kaitsesse tagasi. Peame meeskonnana korralikult valmistuma. Peame olema ärkvel, et ei oleks liiga kipsis ega pinges."

Nikola Jokic ja Kaspar Treier Autor/allikas: FIBA

Eesti üks trump on kindlasti meeskondlik ja aktiivne kaitsemäng, aga teine trump, kolmepunktivise, on jäänud seni veel kaardipakki. Eesti on turniiri vältel saatnud teele 116 kaugviset, millest korvirõnga on läbinud 34 ehk tabavusprotsent on 29.

"See pole hiilgav, sest esiteks vastased teavad meie trumpe ja teiseks: kolmesed tulevad eelkõige hea kaitse pealt. Kui saame poolkiireid joosta, siis meil tekivad eelised ja head viskekohad. Kui peame kogu aeg viis viie vastu mängima, siis tulevad teiste trumbid esile. Meie individuaalne rünnak tänasel päeval ei ole meie trump, peame meeskondliku kaitse pealt viskekohti tekitama," arvas Rannula.

Türgi mängus tegi ääremängija Sander Raieste jalale viga, aga peatreeneri sõnul pole noorel mängumehel häda midagi. "Mängu jooksul oli selge, et ei ole mõtet lisakoormust ta jalale tekitada. Tegelikult andis ta mängu ajal juba pöidla, et saab mängida," ütles ta. "Tegin otsuse teda hoida, ta on meil just eriti omasuguste vastu mängides kaitses tähtis lüli. Samamoodi ka kiirrünnakutes, Raieste on tipp-topp ja mängib."

Eesti meeskond on pidanud toime tulema mitme vigastusega – juba enne turniiri sai selgeks, et keskmängija Maik-Kalev Kotsar koondisega liituda ei saa ja Läti mängus vigastas kapten Siim-Sander Vene põlve. See on muutnud mängijate rolle, aga seda saab kasutada õppimiskohana.

"Eriti suurte vastu mängides saad alles tunda, kui raske on palliga mängida. Sellisel tasemel ei ole sellega harjunud. See on raske, aga üritangi poistele öelda, et see on väga hea võimalus paremaks ja enesekindlamaks saada, tunda seda füüsilisust ja otsuste tegemist, mis eriti Türgi ja Serbia on näidanud. Tagantjärele vaatad ja näedki seda klassi," rääkis Rannula.

"Mõnes mõttes vaatame alt üles, teistpidi saad aru, et kõik on lihased inimesed. On asju, mida me saaks paremini teha ilma, et hüppaks kõrgemale või teeniks rohkem raha. Siin on palju õppimiskohti, meie meeskond peab olema lõpuks peaga mängivate meeste meeskond. Õpime kiiresti oma vigadest ja ei tohi liigselt kedagi respekteerida."

Eesti korvpallikoondis Autor/allikas: FIBA

Üks trump on aga Eestil veel – maruline kodupublik, kes on värvinud Riia Xiaomi Arena siniseks. "Paberi peal me ei ole kellegi vastu suur favoriit, ei taha endale lootusi panna ja loodame, et fännid saavad ka aru tegelikult, et olgu see Portugal või Tšehhi, peame nende võitmiseks mingil määral ka ennast ületama," sõnas Rannula.

"Aga ma ei kahtle meie fännides, mis nad siiani näidanud on. Nii endal on jäänud võimas tunne kui ka neil, kes kõrvalt näinud on. Nad ei usu, mis toimub. Ükstapuha kumba pidi ta läheb, oleme fännide üle väga uhked ja tahame veel ühe hea elamuse neile anda," lõpetas peatreener.

Eesti ja Portugali oluline mäng toimub kolmapäeval, avavile kõlab kell 14.45. Sündmuste käiku vahendab ERR-i spordiportaali otseblogi.