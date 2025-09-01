Kullamäe: sellise tasemega tiimide vastu peab olema karakterit 40 minutit

"Järjekordne mäng tugeva vastasega, ei suutnud neile ikkagi vastu hakata nii nagu ise loodaks, kommenteeris Kullamäe kaotuse järel. "Kui tahame sellise klassiga meeskondade vastu mängida, siis hetkel jääb see tunne, et asi jääb pigem rünnaku kui kaitse taha. Selline on praegu meie tase, aga kolmapäeval on meie jaoks finaal ja me peame võitma."

"Et mängida nii tugevate võistkondadega, peab olema karakterit 40 minutit," jätkas Kullamäe. "Ma ei tea, mille taha see jääb. Oleme võib-olla liiga tagasihoidlikud ja aukartlikud, aga enam ei saa seda muuta. Teine poolaeg - nendega oleks saanud mängida tasavägisemalt kui see mäng oli, midagi müstilist ei olnud. Okei, nende rünnakukvaliteet on meeletu, aga me oleks pidanud nende vastu rohkem punkte saama. 64 punkti Türgi vastu, paratamatult sa ei võida."

Kolmapäeval kohtub Eesti viimases alagrupimängus edasipääsu otsustavas mängus Portugaliga. "Nende suurus tekitas meile paratamatult probleeme. Saime poolikud kohad või kohad, aga otsustuskindlus ja üldse otsused olid puudulikud sellise tasemega vastase vastu. Saime jälle ühe mängu mängitud, 40 minutit on jäänud. Ma arvan, et see Portugali mäng tuleb hoopis teistsugune. Kolmapäev on selline mäng, mis paneb võib-olla väga paljudele mängijatele mõneks ajaks koondisepitseri. Eesmärk on võita, vabandusi pole," kinnitas Kullamäe.

"Meil on 11 meest, kõik saavad võimaluse, igaüks peab valmis olema. Nii kui me pole viiekesi platsil 100 protsenti, läheb sellisel tasemel kohe raskeks. Kõigepealt peame individuaalselt julguse ja energia leidma, siis selle kollektiivselt platsile panema," lisas Eesti mängujuht.