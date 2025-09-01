X!

Portugalil ei õnnestunud kõik vabavisked tabanud Lätit üllatada

Korvpall
Kristaps Porzingis ja Läti korvpallikoondis
Kristaps Porzingis ja Läti korvpallikoondis Autor/allikas: FIBA.com
Korvpall

Korvpalli EM-finaalturniiril A-alagruppi võõrustav Läti teenis esmaspäeval kahe kaotuse kõrvale teise võidu, kui alistas Eesti viimase alagrupivastase Portugali 78:62.

Läti tähtmängija Kristaps Porzingis tabas avaveerandi keskel nelja minutiga kolm kaugviset ja viis oma koondise 21:12 juhtima, aga Portugal lõpetas perioodi tugevalt ning vähendas kaotusseisu 21:23 peale. Teisel veerandajal tabas Porzingis taas kaks kaugviset järjest, seekord lahutas neid vaid 40 sekundit ning Läti läks 15 punktiga ette.

Teise veerandaja 27:7 ja poolaja lõpuks 22 punktiga võitnud lätlased hoidsid sama vahet ka otsustava perioodi alguseks, seal lubati Portugal kahel korral ka 12 punkti kaugusele, aga Davis Bertansi otsustava kaugviskega tagas Läti siiski kahe kaotuse kõrvale teise võidu. Läti tabas väljakult viskeid 41-protsendiliselt, aga see-eest läbisid korvirõnga kõik 16 vabaviset.

Viis kaugviset tabanud Porzingis lõpetas mängu 21 punkti ja üheksa lauapalli, aga ka viie pallikaotusega. Rolands Šmits lisas 15 punkti ja seitse lauapalli, Bertans panustas võitu 14 punkti ja kuue lauapalliga. Portugali resultatiivseim oli 17 punkti visanud Rafael Lisboa, nende NBA mees Neemias Queta lõpetas kohtumise 19 minuti jooksul visatud 16 punktiga.

Enne õhtust Serbia - Tšehhi kohtumist on A-alagrupi tabeliseis järgmine: juhib Türgi (4 võitu - 0 kaotust; korvide vahe +95), neile järgnevad Serbia (3-0; +49), Läti (2-2; -6), Eesti (1-3; -42), Portugal (1-3; -56) ning Tšehhi (0-3; -40). Edasipääsuks peab Eesti kolmapäeval Portugali võitma.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

Eesti koondis EM-il
Kolmapäev, 27. august
21.15
Serbia – Eesti 98:64
Reede, 29. august
18.00
Eesti – Läti 70:72
Laupäev, 30. august
14.45
Tšehhi – Eesti 75:89
Esmaspäev, 1. september
14.45
Eesti – Türgi 64:84
Kolmapäev, 3. september
14.45
Eesti – Portugal

